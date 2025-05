Les prévisions météo pour juin, juillet et août s'affinent : des précisions sur la chaleur et la pluie

L'été approche, les prévisions météo pour les prochains mois se dessinent. Voici ce qui est déjà annoncé concernant la chaleur et les précipitations.

Alors qu'orages, soleil et douceur ont jusqu'à présent rythmé le mois de mai, les prochaines semaines s'annoncent assez instables et marquées par le retour de la fraicheur. Cette tendance pourrait cependant s'inverser dès début juin. Un regonflement des conditions anticycloniques par l'ouest est annoncé, ramenant les éclaircies et permettant la remontée des températures, pour un ressenti agréable.

Pour la suite du mois de juin et le début de l'été, un temps de plus en plus chaud est prévu, selon La Chaine Météo dans ses prévisions saisonnières. Les températures devraient être +1°C à +1,5°C au-dessus des moyennes de saison. Côté précipitations, elles pourraient être éparses, mais abondantes en fonction des orages. Ces derniers toucheraient plutôt les régions situées du sud-ouest au nord-est. D'importants cumuls pourraient notamment être observés sur les régions proches des Pyrénées.

© La Chaine Météo

Cette tendance chaude et orageuse va se confirmer en juillet, avec +1°C à +2°C au-dessus des normales de saison. Des orages sont encore possibles entre les Pyrénées et le Massif Central, alors que la sécheresse pourrait gagner le reste du pays. Cette combinaison de chaleur et sécheresse pourrait provoquer un risque de canicule. Selon La Chaine Météo, juillet sera "le mois le plus chaud et le plus sec de l'été".

Août serait en effet moins chaud, avec tout de même un excédent d'un degré par rapport aux moyennes de saison. Les dépressions atlantiques pourraient entrainer davantage de passages pluvieux, voire orageux, toujours du sud-ouest au nord-est, dépassant les moyennes de saison pour les précipitations.

A l'échelle du trimestre, les températures sont donc annoncées plus hautes que les normales de saison avec des écarts plus importants dans la partie nord. Les précipitations seront "inégalement réparties" avec une forte tendance orageuse envisagée, même si l'incertitude est plus importante sur cet élément. Ces prévisions restent de toutes façons à confirmer, mais cela donne déjà une première idée pour les futurs vacanciers.