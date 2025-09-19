"Des preuves scientifiques" pour démontrer qu'elle est une femme : Brigitte Macron se plie à une éprouvante démarche judiciaire

Accusée d'être un homme par une influenceuse américaine, Brigitte Macron s'apprête à présenter des "photographies et des preuves scientifiques" à la justice américaine pour prouver qu'elle "est bien une femme".

Le couple présidentiel est embarqué dans un sacré bras de fer judiciaire. Dans le cadre du procès en diffamation les opposant à l'influenceuse américaine, Candace Owens, accusant Brigitte Macron d'être un homme, l'un des avocats américains d'Emmanuel Macron, maître Tom Clare, a affirmé que le couple présidentiel apportera "des preuves scientifiques" à la justice, pour prouver que les rumeurs autour de la Première dame sont fausses.

En effet, jeudi 18 septembre, Tom Clare s'est exprimé sur le sujet dans un podcast de la BBC. Il a assuré qu'"Emmanuel Macron et sa femme, Brigitte, allaient présenter des photographies et des preuves scientifiques à une juridiction américaine pour prouver que Mme Macron est bien une femme", dont des photos de Brigitte Macron enceinte, lors du procès au tribunal.

Ce n'est pas tout, des témoignages d'experts doivent aussi appuyer son propos. "C'est extrêmement révoltant de penser que vous devez vous soumettre à cela, présenter ce type de preuve", regrette l'avocat de Brigitte et Emmanuel Macron. Il a salué le courage de la Première dame : "Si le malaise et la gêne qu'elle ressent à l'idée de s'exposer ainsi sont le prix à payer pour rétablir la vérité et mettre fin à cette situation, elle est prête à 100% à assumer ce fardeau", ajoute-t-il.

De son côté, le président de la République serait tout particulièrement touché par cette situation. "Comme n'importe qui devant composer avec une carrière et une vie de famille, lorsque votre famille est attaquée, ça vous épuise. Être président de son pays ne l'immunise pas face à ça", précise Tom Clare. Pour lui, ces rumeurs sont tout simplement "regrettables".

Selon le journaliste spécialiste de la lutte contre la désinformation, Thomas Huchon, le couple Macron s'est peut-être exprimé "tardivement" dans cette affaire et "ne l'a pas fait d'une manière extrêmement marquée", explique-t-il au micro de RTL. On ne pourra pas convaincre ceux qui adhèrent" à la théorie défendue par Candace Owens, "mais on pourra convaincre et préserver tous ceux qui sont indécis sur ce sujet", précise-t-il. D'après lui, "c'est une affaire politique sur laquelle il y a probablement un jeu d'influence étrangère".