"C'est le jackpot !" Ils achètent une vieille propriété, sont désespérés par les travaux, mais trouvent un trésor

Un vidéaste anglais a fait une découverte étonnante après avoir racheté une propriété vieille de plusieurs siècles. Ce qui ressemblait à un cauchemar s'est finalement transformé en rêve.

Acheter une vielle maison peut impliquer de faire de gros travaux et parfois même des aménagements extérieurs très couteux. Ces derniers peuvent d'ailleurs être imprévus et demander beaucoup de temps. Beaucoup de gens en font l'amère expérience, comme Michael, un vidéaste anglais. La cour de la vieille propriété qu'il a achetée avec sa famille s'est révélée être complètement inondée.

En emménageant dans une maison du XVIIIe siècle, le TikToker Michael (@plant_daddyUK) a dû faire face à cet imprévu très embêtant. Constatant la situation, les nouveaux propriétaires ont dû se retrousser les manches afin de déblayer le terrain immergé. Après des heures à creuser, Michael et sa famille sont tombés sur un système de drainage vieux de plusieurs siècles et très sophistiqués. En effet, "sous des siècles de boue", se cachait ce trésor mais aussi un étang, dans lequel l'eau s'écoule par un canal pavé.

"Ce qui a commencé comme un problème… s'est avéré être la plus belle partie de notre jardin", écrit le TikToker sur sa vidéo. La découverte s'est révélée être un véritable "jackpot" pour lui. Ce vidéaste, suivie par plus de 50 000 abonnés sur TikTok, partage régulièrement des vidéos de son jardin de campagne au Royaume-Uni. Sa vidéo sur la découverte du système de drainage a suscité un vif intérêt.

Avec près de 95 000 mentions "J'aime" et près de 1 300 commentaires, les internautes se sont enthousiasmé pour ce trésor : "C'est une découverte incroyable" a écrit l'un d'eux, "C'est un plaisir de l'avoir restauré". Le canal suscite aussi de l'émerveillement pour son histoire : "Imaginez la personne qui l'a fabriqué à l'origine. Il y a des centaines d'années, quelqu'un a touché chaque pierre pour la créer", s'exclame un internaute.

Bien qu'il n'est pas commun de tomber sur un système de drainage vieux de plusieurs siècles, il existe plusieurs façons de favoriser un écosystème naturel florissant. La première et la plus simple est de privilégier les plantes indigènes. Cultiver une espèce de feuillage locale est un moyen économique et un gain de temps d'entretenir sa pelouse tout en aidant l'écosystème local. En effet, les plantes indigènes évoluent face à la vie locale, les mammifères qui les consomment et face aux microbes présents dans le sol.

Ces plantes s'adaptent également au climat, leur permettant d'être plus résistantes. Encore une fois, cela limite l'entretien mais aussi le coût de l'eau. Ces espèces sont aussi très bénéfiques pour les polinisateurs, responsables de la sécurisation de plus d'un tiers de l'approvisionnement alimentaire mondial.