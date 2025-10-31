Yonne. Flashé à 137 km/h sur une départementale, ce papi de 95 ans explique pourquoi il allait si vite, les policiers n'en reviennent pas

Un homme de 95 ans a commis un grave excès de vitesse près de Beine, dans l'Yonne. Il roulait beaucoup trop vite mais il pensait avoir une bonne excuse.

Dans l'Yonne, un contrôle routier comme tant d'autres a tourné à l'insolite mi-octobre. Un conducteur âgé de 95 ans a été flashé à 137 km/h sur une route limitée à 90 km/h. Le jour des faits, des motards du peloton motorisé d'Auxerre étaient déployés sur une départementale près de la commune de Beine. Comme les gendarmes l'ont raconté sur leur compte Facebook, leurs radars ont enregistré une vitesse très au-dessus de la limite autorisée et ont dû intervenir. L'automobiliste, né en 1930, était au volant sans heurt, et a été immédiatement stoppé. Pour les gendarmes, c'était un record : rare sont les nonagénaires impliqués dans des excès de vitesse de cet ordre.

Lors de l'interpellation, les forces de l'ordre l'ont informé que son permis faisait l'objet d'une "rétention immédiate". Aucune mention publique n'a été faite concernant la confiscation du véhicule ou des poursuites judiciaires supplémentaires. Le conducteur, interrogé sur les raisons de sa vitesse, a déclaré qu'il "suivait les conseils de son mécanicien", lequel lui aurait recommandé de "pousser le moteur" en montée afin de "décrasser les injecteurs".

L'explication n'a pas convaincu les forces de l'ordre, qui ont appliqué la réglementation comme pour tout excès de cette nature. Et ils n'en sont pas revenus : cette histoire leur a semblé tellement insolite qu'il l'ont décrite sur leur réseau social. "Si cette vitesse, entrainant tout de même la rétention du permis de conduire du conducteur, ne constitue pas, en soi forcément un record, c'est plutôt l'âge du conducteur qui est un record !", se sont-ils amusés.

L'âge n'exonère pas d'obéir aux règles de circulation, il est même plus sage d'être davantage prudent avec les années qui passent. La loi prévoit des sanctions graduées selon le dépassement de vitesse, et cet excès important entre dans la catégorie des infractions graves. Les conducteurs s'exposent à une suspension potentielle du permis, à une amende lourde, ainsi qu'à l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dans cette affaire, la rétention immédiate du permis est la première conséquence.

Pour les forces de l'ordre, ce cas "hors norme" ne masque pas pour autant le fond du problème : les contrôles de vitesse restent indispensables, y compris pour les conducteurs les plus âgés. Le message de la police a été clair : respecter la limitation, c'est indispensable, quels que soient l'âge ou les bonnes intentions. Et pour ce conducteur, sans doute un permis retiré, une leçon à apprendre…