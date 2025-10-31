Un félin extrêmement rare filmé pour la première fois, il a une particularité unique

Un lynx ibérique a récemment été filmé dans une zone boisée européenne. Une caractéristique physique inhabituelle a été remarquée.

De nombreuses espèces sont menacées d'extinction. Il devient alors de plus en plus rare de pouvoir les observer. Un lynx ibérique, dont il ne restait pas plus de 100 individus en 2002, a été filmé dans le sud de l'Espagne le 22 octobre dernier. La chasse, le braconnage, la diminution de son habitat, la raréfaction de sa principale proie, le lapin sauvage, mais aussi les collisions routières, avaient presque fait disparaitre l'espèce.

Cette espèce a été sauvée par des programmes de protection de l'habitat et par des réintroductions. Aujourd'hui, ils seraient près de 2400 sur la péninsule ibérique, dont 470 femelles reproductrices. L'an dernier, le ministère espagnol de la Transition écologique a ainsi reclassé l'espèce comme "vulnérable", suite à une hausse de 18,8 % de sa population en un an. C'est pourquoi il a pu récemment être observé dans une zone boisée dans la province de Jaén. Le lieu exact n'a pas été dévoilé pour protéger l'animal.

Il s'agit d'une femelle née en 2021 appelée "Satureja". La scène a été captée par un certain Ángel Hidalgo, grâce à une petite caméra installée en montagne et filmant en continu. Il tentait depuis des semaines de capturer de telles images. Une première historique. "Je n'arrivais pas à y croire, j'ai dû le regarder plusieurs fois pour m'assurer qu'il était réel", a témoigné le photographe au média local Hora Jaén.

La femelle présente une caractéristique particulière : elle a un pelage blanc, tacheté de noir, alors que l'espèce est connue pour sa robe brune tachetée. Satureja est née avec une coloration normale, avant de s'éclaircir. La première piste s'est tournée vers le leucisme, un phénomène génétique qui empêche la pigmentation pour produire la coloration habituelle et donc éclaircit le pelage. Le félin garde toutefois les yeux dorés de lynx. Si cette affirmation a été confirmée dans un premier temps, finalement, l'incertitude plane parmi les spécialistes.