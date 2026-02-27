Résultat Euromillions : le MyMillion dévoilé en avance, découvrez le tirage du vendredi 27 février 2026
EUROMILLIONS. Un incroyable tirage Euromillions se tient ce vendredi 27 février 2026. Trouverez-vous les résultats gagnants ?
Méga tirage Euromillions ce vendredi 27 février 2026. La Française des jeux et ses homologues européens - l'Euromillions étant un jeu commun à neuf pays dont la France - proposent 159 millions d'euros. La faute au méga jackpot de 130 millions d'euros mis en jeu il y a une semaine et qui n'a toujours pas trouvé preneur.
Quoi qu'il en soit, il est possible de tenter de trouver le résultat gagnant jusqu'à 20h15. Il ne sera ensuite plus possible de valider sa grille ni en point de vente ni sur l'application ni sur le site Internet de la FDJ. Tous les résultats seront communiqués dans la soirée. Dans un premier temps, ce sera le code My Million qui sera dévoilé au grand jour, vers 20h30/45. La combinaison gagnante du tirage Euromillions sera révélée quelques minutes plus tard. Tous les résultats Euromillions devraient être mis à disposition ci-dessous avant 22 heures :
Qu'est-ce que le code My Million tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions ?
Ce code composé de deux lettres et sept chiffres n'est pas un code que l'on peut choisir soi-même. Il peut toutefois permettre de remporter un million d'euros. Un code My Million est tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions en France. Une aubaine pour les participants. Car trouver les résultats Euromillions n'est pas donné à tout le monde.
Avec une chance sur très exactement 139 838 160 en ne jouant qu'une combinaison classique, remporter un tirage Euromillions relève de l'impossible. Alors, pour motiver les troupes, la Française des jeux promet un millionnaire dans l'Hexagone à chaque rendez-vous. Notons cependant que la forte participation au tirage du jour devrait diminuer les chances de chacun de remporter le My Million. Mais heureusement, la plupart des participants auront avant tout en tête l'énorme jackpot mis en jeu au tirage Euromillions. Que le plus chanceux gagne !
19:42 - Jusqu'à quelle heure peut-on tenter sa chance au tirage Euromillions ?
Chaque mardi et chaque vendredi, la FDJ et ses homologues européens proposent un tirage Euromillions. S'il est possible de parier tout au long de la semaine, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit en ligne sur le site Internet ou sur l'application, le jour du tirage, les participants peuvent tenter leur chance que jusqu'à 20h15. Au-delà, il n'est plus possible de valider sa grille pour le tirage en question. Vous disposez donc encore d'1h30...
19:27 - À combien s'élève le montant de la plus grosse cagnotte jamais remportée au tirage Euromillions ?
Si pour ce tirage Euromillion, toute personne qui parviendra à trouver le résultat empochera 159 millions d'euros, il ne s'agit pas de la plus importante des cagnottes mises en jeu à l'Euromillions. Longtemps à 190 millions d'euros, la cagnotte maximale est désormais de... 250 millions d'euros. Ce gros lot a déjà été empoché à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025 et en France le 19 août 2025.
19:12 - Outre la France, quels sont les autres pays qui participent au tirage Euromillions ?
Les joueurs français ne seront pas les seuls à tenter leur chance ce vendredi soir à l'Euromillions. Il est en effet possible de tenter sa chance dans de nombreux autres pays. En tout, 12 pays européens participent, dont trois micro-États. Dans le détail, il s'agit de la France, Monaco, l'Espagne, Andorre, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Autriche, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et le Liechtenstein.
18:55 - Comment participer au tirage Euromillions de ce vendredi 27 février ?
Pour ceux qui aimeraient tenter leur chance ce vendredi 27 février 2026 au tirage Euromillions, il est encore possible de se rendre dans le bureau de vente agréé par la FDJ, souvent un bureau de tabac, le plus proche de chez soi et d'acheter une grille. Si certains le souhaitent, il est également possible de jouer au tirage Euromillions depuis son canapé, en passant par le site internet de la FDJ ou directement sur l'application.
Régulièrement, la Française des jeux et ses homologues européens proposent des méga jackpots pour pimenter un peu les traditionnels tirages Euromillions organisés chaque mardi et vendredi. Au menu : 130 millions d'euros sont généralement mis en jeu. Les joueurs ont possibilité de tenter leur chance moyennant 2,50 euros minimum. Faute de vainqueur, le gros lot est remis en jeu avec quelques millions d'euros supplémentaires ajoutés à chaque nouveau rendez-vous !