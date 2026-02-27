Résultat Euromillions : le MyMillion dévoilé en avance, découvrez le tirage du vendredi 27 février 2026

EUROMILLIONS. Un incroyable tirage Euromillions se tient ce vendredi 27 février 2026. Trouverez-vous les résultats gagnants ?

Méga tirage Euromillions ce vendredi 27 février 2026. La Française des jeux et ses homologues européens - l'Euromillions étant un jeu commun à neuf pays dont la France - proposent 159 millions d'euros. La faute au méga jackpot de 130 millions d'euros mis en jeu il y a une semaine et qui n'a toujours pas trouvé preneur.

Quoi qu'il en soit, il est possible de tenter de trouver le résultat gagnant jusqu'à 20h15. Il ne sera ensuite plus possible de valider sa grille ni en point de vente ni sur l'application ni sur le site Internet de la FDJ. Tous les résultats seront communiqués dans la soirée. Dans un premier temps, ce sera le code My Million qui sera dévoilé au grand jour, vers 20h30/45. La combinaison gagnante du tirage Euromillions sera révélée quelques minutes plus tard. Tous les résultats Euromillions devraient être mis à disposition ci-dessous avant 22 heures :

Qu'est-ce que le code My Million tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions ?

Ce code composé de deux lettres et sept chiffres n'est pas un code que l'on peut choisir soi-même. Il peut toutefois permettre de remporter un million d'euros. Un code My Million est tiré au sort lors de chaque tirage Euromillions en France. Une aubaine pour les participants. Car trouver les résultats Euromillions n'est pas donné à tout le monde.

Avec une chance sur très exactement 139 838 160 en ne jouant qu'une combinaison classique, remporter un tirage Euromillions relève de l'impossible. Alors, pour motiver les troupes, la Française des jeux promet un millionnaire dans l'Hexagone à chaque rendez-vous. Notons cependant que la forte participation au tirage du jour devrait diminuer les chances de chacun de remporter le My Million. Mais heureusement, la plupart des participants auront avant tout en tête l'énorme jackpot mis en jeu au tirage Euromillions. Que le plus chanceux gagne !