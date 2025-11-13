Cet ingrédient de cuisine redonne vie aux phares de voiture : simple, pas cher et efficace

Voici comment redonner facilement de l'éclat aux phares de votre voiture grâce à un ingrédient que tout le monde a chez soi.

Vous trouvez que vos phares de voiture sont ternes et n'éclairent pas bien la route ? Pas besoin d'aller dépenser de l'argent en magasin à la recherche d'un produit miracle ni de passer au garage. Un ingrédient que tout le monde a chez soi peut faire des merveilles : le vinaigre. Ce liquide que l'on trouve à tout petit prix dans toutes les grandes surfaces ne sert évidemment pas qu'à assaisonner nos plats cuisinés. Il nettoie et désinfecte un très grand nombre de surfaces. Parmi ses nombreuses vertus, il peut redonner de l'éclat aux phares de voitures. Il suffit juste de savoir comment bien l'utiliser.

La méthode est très simple. Commencez par verser un peu de vinaigre blanc dans un récipient puis faites le chauffer mais sans le faire bouillir. L'idée, c'est qu'il soit tiède, pas brûlant. Ensuite, avec un chiffon ou un vaporisateur, appliquez le vinaigre sur les blocs optiques. Laissez agir quelques minutes pour que l'acide du vinaigre dissolve la saleté, les traces d'eau et les insectes collés.

© 123RF

Quand le vinaigre a fait son effet, frottez doucement avec un chiffon humide. La saleté s'estompe et la différence est frappante. Les phares retrouvent leur transparence et leur brillance d'origine. Pour un résultat encore meilleur, prenez quelques secondes pour bien rincer à l'eau claire et essuyer les phares pour ne laisser aucune trace sur les blocs en plastique (polycarbonate).