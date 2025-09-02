C'est l'arbre à planter pour attirer les rouges-gorges, il est magnifique et se cultive aussi en pot

Les rouges-gorges sont des oiseaux fragiles. Voici comment les aider facilement en plantant une espèce d'arbre particulière.

Qui n'aime pas observer les rouges-gorges par la fenêtre ou en étant particulièrement discret dans le jardin ? Ces petits oiseaux colorés apportent de la vie et de la gaieté à nos extérieurs. Ne vous fiez pourtant pas à son poitrail imposant ! Derrière leur apparente robustesse, les rouges-gorges sont des créatures délicates qui nécessitent notre attention tout au long de l'année.

Contrairement à une idée reçue, les rouges-gorges ne sont pas uniquement présents en hiver. Ils restent dans nos contrées durant les 4 saisons mais peuvent rencontrer de grandes difficultés pour se nourrir lorsque les beaux jours arrivent. En effet, quand le temps devient chaud et sec en été, leur principale source de nourriture, les vers de terre, s'enfoncent profondément dans le sol, les rendant inaccessibles malgré tous les efforts de prospection des oiseaux.

Prendre le temps de fournir de la nourriture à ces oiseaux vulnérables peut grandement améliorer leurs chances de survie. Et il existe justement un arbre qui les attirera à coup sûr dans votre jardin : l'amélanchier.

Aussi appelé "petite poire" ou "arbre aux oiseaux", l'amélanchier produit des fruits tout au long de l'été qui sont un vrai régal pour les rouges-gorges. Mieux, cet arbre vous offrira de belles couleurs toute l'année ! Au printemps, il se pare d'une mousse de fleurs blanches. En juin, il se couvre des fameuses baies appréciées des oiseaux. À l'automne, son feuillage prend des teintes allant de l'orange au bronze ou au rouge. Enfin en hiver, son écorce gris argenté apporte une petite touche décorative dans un jardin dépeuplé.

De nombreuses espèces d'oiseaux peuvent se régaler des fruits de l'amélanchier. Si vous disposez aussi d'une mangeoire, elle pourra servir d'abri ou de deuxième halte pour nos amis ailés. Veillez cependant à la placer judicieusement, loin des arbustes et même des clôtures où les chats pourraient se cacher. Positionnez-la si possible dans un endroit ombragé, à bonne distance du sol et de la végétation.

En complément des fruits de l'amélanchier, vous pouvez proposer aux rouges-gorges et aux oiseaux des graines appréciées et bien connues des amis des oiseaux. On peut citer les graines de tournesol, les cacahuètes concassées ou les vers de farine dont ils raffolent. En En leur fournissant dès maintenant des sources de nourriture fiables, vous les aiderez grandement à préparer l'hiver et transformerez votre jardin en halte privilégiée pour les oiseaux. De quoi multiplier vos chances de les observer bien au chaud par la fenêtre tout l'hiver...