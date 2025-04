Incroyable mais vrai, cet acteur aurait pu prendre la place de Pedro Pascal dans l'un de ses rôles les plus cultes

Grâce à Game of Thrones, The Mandalorian, ou The Last of Us, Pedro Pascal est devenu un acteur incontournable du petit écran. Mais il a failli rater l'un de ces rôles cultes.

Pedro Pascal est le chouchou d'Internet depuis plusieurs années. Que ça soit grâce à son rôle d'Oberyn Martell (et sa mort traumatisante) dans Game of Thrones, celui de Din Djarin dans The Mandalorian, ou encore celui de Joel Miller dans The Last of Us, l'acteur chilo-américain de 48 ans est partout. Et chacun de ses passages à l'écran est acclamé par les fans ou la critique. Il sera d'ailleurs à l'affiche du prochain gros film Marvel très attendu, Les Quatre Fantastiques, premiers pas, dans lequel il incarne l'Homme-Elastique. On le retrouvera d'ailleurs dans le prochain Avengers.

Pourtant, Pedro Pascal aurait pu rater l'un de ses rôles les plus emblématiques. En effet, un autre acteur était envisagé pour incarner le rôle principal de The Last of Us. Le co-créateur de la série, Craig Mazin, a en effet révélé dans le podcast "Happy, Sad, Confused" que d'autres comédiens étaient envisagés pour incarner Joel face à Bella Ramsey.

© HBO

L'acteur Mahershala Ali, connu pour le rôle principal dans le superbe Green Book, de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen à ses côtés, avait été considéré pour le rôle. C'est aussi le cas du tout aussi incontournable Matthew McConaughey (Interstellar, True Detective, The Dallas Buyers Club, The Gentlemen, Le Loup de Wall Street...), le Texan ayant été très fortement pressenti pour le rôle.

"Matthew McConaughey est un acteur extraordinaire", a commenté Craig Mazin au micro du podcast Happy Sad Confused, en 2023. "Je suis sûr qu'il aurait été génial, mais il aurait été différent et j'aime celui que nous avons choisi." Le showrunner de The Last of Us avait tout de même déjà en tête Pedro Pascal dans la liste des candidats. Mais son planning chargé a forcé la production a considérer d'autres candidats.

Heureusement pour les fans, Pedro Pascal a pu se libérer et jouer dans la série, qui est devenue un carton d'audiences et a été renouvelée pour une saison 2. Celle-ci est à découvrir sur la plateforme Max depuis le lundi 14 avril 2025, à raison d'un épisode par semaine.