C'est la meilleure série de l'année, elle se regarde en moins de 10 heures

Désigné meilleure série dramatique de l'année 2024 lors des Emmy Awards, ce programme est disponible en streaming et vous aurez tort de vous en priver.

Chaque année, les Emmy Awards viennent couronner les séries marquantes des mois passés. La cérémonie de remise de prix a rendu son palmarès dans la nuit du 15 au 16 septembre 2024. Et une nouvelle série a explosé les compteurs et s'est largement imposée face à la concurrence, avec pas moins de 18 récompenses dans les catégories dramatiques, faisant d'elle la série qu'il ne fallait absolument pas rater en 2024. Et bonne nouvelle, il est possible de la voir en streaming en France.

Cette fiction historique est l'adaptation d'un best-seller de l'écrivain, scénariste, réalisateur et producteur britannique d'origine australienne James Clavell. L'intrigue se déroule au Japon, au XVIIe siècle, alors qu'une guerre civile approche. Un commandant anglais pourrait avoir un impact décisif sur la vie politique du pays, alors qu'un seigneur nippon est, lui, engagé dans une lutte à mort contre ses ennemis du Conseil des régents, et compte bien se servir du nouveau venu pour faire pencher la balance en sa faveur. Au milieu, se trouve une traductrice, noble chrétienne dont la lignée est tombée en disgrâce, qui possède donc un pouvoir décisif. Cette série, c'est Shogun.

© FX-tous droits réservés

Lors de sa sortie en février dernier, Shogun a rapidement été comparé à Game of Thrones par la critique américaine pour ses intrigues politiques complexes et ses scènes parfois brutales. Qualifiée de fresque historique et ambitieuse qui a atteint un consensus rare, cette série en seulement dix épisodes (d'une durée moyenne d'une heure chacun) a fait l'unanimité également en France par son ambition narrative et visuelle.

Shogun était donc la grande victorieuse des Emmy Awards avec ses 18 récompenses. Sacrée Meilleure série dramatique et meilleure réalisation, elle a également offert un prix d'interprétation aux acteurs Hiroyuki Sanada et Anna Sawai. Cette série est ainsi entrée dans l'histoire de la cérémonie de remise de prix américaine comme la série la plus récompensée pour une seule saison.

Shogun est également la première non-anglophone à être sacrée Meilleure série dramatique (Hacks a été sacrée pour les comédies, et Mon petit renne pour les mini-séries). Si vous êtes passé à côté du phénomène, pas de panique : les 10 épisodes de Shogun sont actuellement disponibles sur la plateforme de streaming Disney+.