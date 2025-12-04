On n'en peut plus de cette intrigue de Stranger Things, elle nous a beaucoup agacés dans la saison 5

Une intrigue du début de la saison 5 de "Stranger Things" nous a profondément agacés. Il serait temps de passer à autre chose.

Le retour de Stranger Things s'est fait en fanfare le 27 novembre. Les fans étaient si impatients de retrouver les habitants d'Hawkins que Netflix a été indisponible pendant quelques minutes au moment de la mise en ligne des quatre premiers épisodes de la saison 5. Heureusement, ce bug n'a été que de courte durée et tout le monde (Linternaute inclus) a pu binge-watcher ce début de saison.

Entre les scènes d'action, les retrouvailles et les retournements de situation épique, pas le temps de s'ennuyer avec ce début de saison 5. Mais il y a une intrigue de Stranger Things qu'on nous rabâche depuis la première saison et qui fait, malheureusement, son retour dans ce premier volume. Nous, on en a assez !

© COURTESY OF NETFLIX © 2025

Nous parlons évidemment du triangle amoureux entre Steve, Nancy et Jonathan. Rappelez-vous : dans la première saison, Nancy était en couple avec Steve, le garçon populaire du lycée, mais se rapprochait de Jonathan, le "boy next door", en enquêtant avec lui sur la disparition de son frère Will. Nancy et Jonathan se mettent finalement en couple au cours de la saison 2, au grand dam de ce pauvre Steve.

Au cours de la saison 3, on avait eu droit à une pause bienvenue de cette intrigue avec Steve qui s'était lié d'amitié avec Robin. Mais le départ de la famille Byers au cours de la saison 4 et la distance qui s'installe entre Nancy et Jonathan forcent le retour de cette intrigue en arrière plan... et dans plusieurs scènes de ce début de saison 5. Attention, ne lisez pas la suite si vous n'avez pas fini les premiers épisodes de la saison 5.

Jonathan et Steve se livrent une bataille d'ego dans l'espoir d'impressionner Nancy. Tous les deux se comportent, pour citer Robin, "comme des hommes de Cro-Magnon". Steve veut offrir des fleurs à Nancy alors que ses parents sont entre la vie et la mort à l'hôpital, et Jonathan envisage de la demander en mariage, dans l'espoir de gagner définitivement des points face à son rival. Nancy, elle, est littéralement en train de remuer ciel et terre pour retrouver sa petite sœur, enlevée par Vecna.

On n'a rien contre les intrigues romantiques, mais celle-ci est complètement à côté de la plaque face aux enjeux de cette saison 5 (des disparitions d'enfants et la fin du monde qui se profile). Cette intrigue est surtout la preuve flagrante et un peu désespérante que les scénaristes ne savent pas quoi faire de Jonathan et Steve depuis le début de la série. On espère sincèrement que les prochains épisodes ne forceront pas Nancy à choisir entre l'un et l'autre (elle a plus urgent à gérer). On aimerait plutôt que les deux garçons mettent leurs problèmes d'ego de côté, voire qu'ils deviennent amis. C'est mal parti, mais on peut rêver.