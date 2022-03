La chronique des Bridgerton : ce dont il faut se rappeler avant la saison 2

BRIDGERTON. "La Chronique des Bridgerton" revient pour une saison 2 ce vendredi dès 9h01 sur Netflix. On vous récapitule l'intrigue avant la sortie des nouveaux épisodes.

[Mis à jour le 24 mars 2022 à 9h20] Les Bridgerton sont bientôt de retour sur Netflix. La saison 2 de La chronique des Bridgerton est mise en ligne ce vendredi 25 février 2022 à 9h01, presque deux ans avant la sortie de la saison 1. Dans les épisodes précédents, Daphne Bridgerton avait trouvé l'amour dans les bras de Simon, le duc de Hastings. Après sa rupture avec la chanteuse d'opéra Siena, l'aîné des Bridgerton, Anthony, décide également de se marier, mais pas nécessairemment par amour ! Enfin, le final de la première saison révélait que Penelope Featherington se cachait derrière Lady Whistledown, ce personnage mystérieux qui révélait les secrets des uns et des autres.

Par ailleurs, Marina Thompson épouse Sir Philip après que la vérité sur sa grossesse ait été révélée. Colin Bridgerton, qui était sous le charme de la jeune femme, est dévasté. Ce dernier part faire un tour du monde après que Penelope lui ait révélé ses sentiments pour lui. Lord Featherington a été tué et sa fortune reviendra à un homme dont on ne connaît, pour l'heure, pas l'identité. Mais son nom ne semble pas plaire à Lady Portia.

Cette saison 2 des Bridgerton se distinguera de la précédente en étant plus romantique, à la manière des chefs d'oeuvres de Jane Austen, et moins portée sur les scènes de sexe, ce qui avait fait jaser en saison 1. Si Regé-Jean Page ne sera pas de retour au casting, les fans des Bridgerton pourront retrouver le reste du casting principal dans cette saison 2. De nouveaux acteurs arrivent également : c'est le cas de Simone Ashley (Sex Education) qui incarne Kate Sharma, la jeune femme dont Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) va s'éprendre. Charithra Chandran prête ses traîts à Edwina, la soeur de Kate.

Regé-Jean Page a obtenu un succès planétaire en interprétant Simon Basset, le duc de Hastings, dans La chronique des Bridgerton. Mais le comédien a annoncé en avirl 2021 qu'il n'apparaîtra pas dans la suite de la série. Il devrait donc être absent de la saison 2, consacrée à la romance entre Anthony et Kate. Pour justifier son départ, Regé-Jean Page a évoqué auprès de Variety sa discussion avec la production avant la saison 1, qui lui avait annoncé que chaque saison était indépendante et avait une intrigue spécifique : "Je me suis dit "C'est intéressant", parce que cela ressemblait à une série limitée. Je peux participer, je peux apporter ma contribution, puis la famille Bridgerton va de l'avant". Cependant, l'acteur n'est pas remplacé dans le rôle de Simon au cours de cette saison 2. Son épouse, Daphne, apparaît bien dans cette salve de 8 nouveaux épisodes, et le duc de Hastings est bel et bien mentionné à quelques reprises.

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton est à découvrir ce vendredi 25 mars 2022 sur Netflix. Mais à partir de quelle heure pourra-t-on commencer à binge-watcher la romance entre Anthony et Kate ? Comme toutes les productions originales de la plateforme de streaming, c'est à partir de 9h01 que la nouvelle salve d'épisodes sera mise en ligne en France.

La première saison de La chronique des Bridgerton est mise en ligne sur Netflix en décembre 2020. Les fans de la série ont dû attendre plus d'un an avant de découvrir la suite : la saison 2 est mise en ligne sur la plateforme de streaming le 25 mars 2022.

Netflix a dévoilé le synopsis de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton sur dans un communiqué de presse : "Lord Anthony Bridgerton, vicomte et aîné de sa fratrie, se met en quête d'une épouse des plus respectables. S'il est convaincu qu'il est de son devoir de préserver le nom des Bridgerton, ses efforts pour trouver une jeune fille correspondant à ses folles exigences semblent vains. Jusqu'à ce que Kate et sa sœur cadette Edwina Sharma débarquent d'Inde. Lorsqu'Anthony commence à faire la cour à Edwina, Kate comprend ses véritables intentions – il ne cherche nullement à se marier par amour – et décide de tout mettre en œuvre pour empêcher cette union. Mais les échanges à fleurets mouchetés entre Kate et Anthony ne font que les rapprocher l'un de l'autre, compliquant ainsi la situation pour tout le monde… De l'autre côté de Grosvenor Square, les Featherington doivent accueillir leur nouvel héritier, tandis que Penelope tente d'asseoir sa position dans la haute société, tout en dissimulant son secret le plus inavouable à ses proches"

Fiche série

La Chronique des Bridgerton est l'adaptation des romans du même nom, écrits par Julia Quinn. Chaque saison adapte l'un des tomes de cette saga littéraire. La première saison est composée de huit épisodes, d'une durée de 57 à 72 minutes. La série est actuellement en cours de diffusion sur Netflix. La saison 2 arrive le 25 mars 2022 sur Netflix.

Synopsis - Dans l'Angleterre du XIXe siècle, sous la Régence anglaise, la série suit la famille Bridgerton, et plus particulièrement les huit enfants de la Vicomtesse Lady Violet. Chaque saison se focalise sur l'un des enfants de la famille, et dépeint leurs histoires amoureuses respectives dans la haute société londonienne.

Phoebe Dynevor : Daphne Bridgerton

Regé-Jean Page : Simon Basset, le Duc de Hastings

Jonathan Bailey : Anthony Bridgerton

Adjoa Andoh ; Lady Danbury

Claudia Jessie : Eloïse Bridgerton

Ruth Gemmell : Lady Violet Bridgerton

Luke Thompson : Benedict Bridgerton

Luke Newton : Colin Bridgerton

Ruby Stokes : Francesca Bridgerton

Will Tilston : Gregory Bridgerton

Florence Hunt : Hyacinthe Bridgerton

Polly Walker : Lady Portia Featherington

Ben Miller : Lord Archibald Featherington

Bessie Carter : Prudence Featherington

Harriet Cains : Philippa Featherington

Nicola Coughlan : Penelope Featherington

Ruby Barker : Marina Thompson

Golda Rosheuvel : La Reine Charlotte

Sabrina Bartlett : Siena Rosso

Kathryn Drysdale : Geneviève Delacroix

Jessica Madsen : Cressida Cowper

Martins Imhangbe : Will Mondrich

Julian Ovenden : Sir Henry Granville

Jamie Beamish : Nigel Berbrooke

Freddie Stroma : Frédéric de Prusse

Lorraine Ashbourne : Mme Varley

Julie Andrews : Lady Whistledown (voix)

Simone Ashley : Kate Sharma (saison 2)

Saison 1 : La première saison de Bridgerton se concentre sur Daphne Bridgerton, le quatrième enfant de la Vicomtesse Lady Violet. Daphne fait son entrée dans le monde et fait la rencontre du Duc de Hastings, Simon Basset. Ce dernier refuse de se marier, malgré les pressions de ses proches et de son mentor. Retrouvez ci-dessous la liste complète des épisodes de la saison 1 de Bridgerton :

Episode 1 : Un diamant de la première eau

Episode 2 : Choc et ravissement

Episode 3 : L'art de la pâmoison

Episode 4 : Une affaire d'honneur

Episode 5 : Le duc et moi

Episode 6 : Frou-frou

Episode 7 : Sur les deux rives d'un océan

Episode 8 : Après la pluie

Saison 2 : La seconde saison de La chronique des Bridgerton se focalise sur le personnage d'Anthony Bridgerton, l'aîné de la fratrie qui prend la décision ferme d'enfin se poser pour se marier.

La Chronique des Bridgerton est disponible sur Netflix depuis le 25 décembre 2020. Pour la découvrir en streaming, il suffit simplement d'avoir un abonnement à la plateforme. L'intégralité de la saison 1 est actuellement disponible et visible sur Netflix. La saison 2 est mise en ligne le 25 mars 2022.