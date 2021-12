Emily in Paris : y aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

EMILY IN PARIS SAISON 3. Une suite d'Emily in Paris verra-t-elle le jour sur Netflix ? Ce que l'on sait sur la saison 3.

[Mis à jour le 22 décembre 2021 à 12h00] Emily in Paris a signé son grand retour sur Netflix. Après le succès de la première salve d'épisodes, une saison 2 est sortie le 22 décembre 2021 sur la plateforme de streaming. Celle-ci se termine sur un cliffangher qui donne envie aux fans de savoir la suite. Pourtant, la saison 3 n'a pas encore été officialisée : on ne sait donc pas si Emily va poursuivre ses aventures dans la capitale française ou non.

Auprès de LCI, le créateur d'Emily in Paris, Darren Star, a confié qu'il avait "des idées" concernant le futur de son héroïne. Cependant, il a également affirmé qu'il "attend des nouvelles de Netflix à propos de la saison 3". Les cartes sont donc entre les mains de la plateforme de streaming qui suivra probablement les audiences de la saison 2 pour se décider sur l'avenir d'Emily in Paris.

Emily in Paris est une série créée par le créateur de Sex and the City, Darren Star. En 2020, elle est la série comique la plus regardée sur la plateforme de streaming Netflix. Au casting, on retrouve Lily Collins dans le rôle-titre, face à Philippe Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat ou encore Lucien Laviscount. Ci-dessous, retrouvez toutes les informations sur la saison 2 d'Emily in Paris.

Voir la bande-annonce de la saison 2 d'Emily in Paris

Casting d'Emily in Paris

Lily Collins : Emily Cooper

Lucas Bravo : Gabriel

Camille Razat : Camille

Ashley Park : Mindy Chen

Philippine Leroy-Beaulieu : Sylvie

Kate Walsh : Madeline Wheeler

William Abadie : Antoine Lambert

Samuel Arnold : Julien

Lucien Laviscount : Alfie

Bruno Gouery : Luke

Elizabeth Tan : Li

Arnaud Viard : Paul Brossard

Une saison 3 d'Emily in Paris est-elle prévue ?

