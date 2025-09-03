Mercredi : Lady Gaga fait une grosse surprise à ses fans pour la sortie de la saison 2

La saison 2 de "Mercredi" s'achève le 3 septembre. Pour l'occasion, Lady Gaga réserve une surprise de taille aux abonnés.

Sommaire Synopsis

Casting

Streaming

La saison 2 de Mercredi s'achève en grandes pompes. La seconde partie (soit quatre épisodes) sont mis en ligne ce mercredi 3 septembre sur Netflix, un mois après la première. En plus de la fin des aventures de l'aînée de la famille Addams à Nevermore, les fans vont pouvoir découvrir Lady Gaga dans le rôle de Rosaline Rotwood.

Cette apparition fait beaucoup parler d'elle depuis quelques mois, et pour cause : l'actrice et chanteuse aux looks très excentriques avait vu sa chanson "Bloody Mary" être reprise sur TikTok et apposée à une scène de danse de la saison 1 (alors que ce n'est pas ce titre que l'on entend dans la série). Ces vidéos virales ont contribué à la popularité de la série.

L'apparition de Lady Gaga dans Mercredi saison 2 est donc un chouette clin d'oeil, mais la chanteuse ne vient pas les mains vides. Lors de l'événement Graveyard Gala, qui s'est tenu à New York le 28 août dernier, l'actrice a annoncé la sortie d'une nouvelle chanson pour accompagner son arrivée dans la série. "The Dead Dance" (danse du mort, ndrl) sort ce 3 septembre et fera partie intégrante de la seconde partie de la saison 2 de Mercredi. ET d'ajouter : "J'ai hâte de vous voir faire la danse de la mort !" Les fans peuvent donc découvrir cette séquence et cette chanson dès maintenant sur Netflix mais également ci-dessous :

Synopsis - Mercredi Addams est désormais étudiante à la Nevermore Academy. Alors qu'elle apprend à maîtriser ses pouvoirs psychiques, elle doit déjouer une série de meurtres monstrueux qui terrorisent la ville, et résoudre le mystère auquel ont été mêlés ses parents il y a 25 ans.

Jenna Ortega : Mercredi Addams

Catherine Zeta-Jones : Morticia Addams

Luis Guzman : Gomez Addams

Isaac Ordonez : Pugsley Addams

Emma Myers : Enid Sinclair

Hunter Doohan : Tyler Galpin

Joy Sunday : Bianca Barclay

Gwendoline Christie : la directrice Larissa Weems

Jamie McShane : Shérif Galpin

Percy Hynes White : Xavier Thorpe (saison 1)

Naomi J. Ogawa : Yoko Tanaka (saison 1)

Moosa Mostafa : Eugene Ottinger

Georgie Farmer : Ajax Petropolus

Riki Lindhome : Docteur Valerie Kinbott (saison 1)

Christina Ricci: Marilyn Thornhill (saison 1)

Christopher Lloyd (saison 2)

Steve Buscemi (saison 2)

Thandiwe Newton (saison 2)

Joanna Lumley (saison 2)

Haley Joel Osment (saison 2)

Heather Matarazzo (saison 2)

Billie Piper (saison 2)

Mercredi est une série à voir exclusivement en streaming : c'est Netflix qui se charge de diffuser cette suite de La famille Addams. Il suffit donc d'avoir un compte (payant, moyennant 7,99 euros par mois à 21,99 euros par mois selon l'offre souscrite) sur la plateforme pour découvrir, sur smartphone, tablettes, ordinateur, console ou Smart TV, la série réalisée par Tim Burton.