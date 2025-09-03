Mercredi : Lady Gaga fait une grosse surprise à ses fans pour la sortie de la saison 2
La saison 2 de "Mercredi" s'achève le 3 septembre. Pour l'occasion, Lady Gaga réserve une surprise de taille aux abonnés.
La saison 2 de Mercredi s'achève en grandes pompes. La seconde partie (soit quatre épisodes) sont mis en ligne ce mercredi 3 septembre sur Netflix, un mois après la première. En plus de la fin des aventures de l'aînée de la famille Addams à Nevermore, les fans vont pouvoir découvrir Lady Gaga dans le rôle de Rosaline Rotwood.
Cette apparition fait beaucoup parler d'elle depuis quelques mois, et pour cause : l'actrice et chanteuse aux looks très excentriques avait vu sa chanson "Bloody Mary" être reprise sur TikTok et apposée à une scène de danse de la saison 1 (alors que ce n'est pas ce titre que l'on entend dans la série). Ces vidéos virales ont contribué à la popularité de la série.
L'apparition de Lady Gaga dans Mercredi saison 2 est donc un chouette clin d'oeil, mais la chanteuse ne vient pas les mains vides. Lors de l'événement Graveyard Gala, qui s'est tenu à New York le 28 août dernier, l'actrice a annoncé la sortie d'une nouvelle chanson pour accompagner son arrivée dans la série. "The Dead Dance" (danse du mort, ndrl) sort ce 3 septembre et fera partie intégrante de la seconde partie de la saison 2 de Mercredi. ET d'ajouter : "J'ai hâte de vous voir faire la danse de la mort !" Les fans peuvent donc découvrir cette séquence et cette chanson dès maintenant sur Netflix mais également ci-dessous :
Synopsis - Mercredi Addams est désormais étudiante à la Nevermore Academy. Alors qu'elle apprend à maîtriser ses pouvoirs psychiques, elle doit déjouer une série de meurtres monstrueux qui terrorisent la ville, et résoudre le mystère auquel ont été mêlés ses parents il y a 25 ans.
Quels acteurs au casting ?
- Jenna Ortega : Mercredi Addams
- Catherine Zeta-Jones : Morticia Addams
- Luis Guzman : Gomez Addams
- Isaac Ordonez : Pugsley Addams
- Emma Myers : Enid Sinclair
- Hunter Doohan : Tyler Galpin
- Joy Sunday : Bianca Barclay
- Gwendoline Christie : la directrice Larissa Weems
- Jamie McShane : Shérif Galpin
- Percy Hynes White : Xavier Thorpe (saison 1)
- Naomi J. Ogawa : Yoko Tanaka (saison 1)
- Moosa Mostafa : Eugene Ottinger
- Georgie Farmer : Ajax Petropolus
- Riki Lindhome : Docteur Valerie Kinbott (saison 1)
- Christina Ricci: Marilyn Thornhill (saison 1)
- Christopher Lloyd (saison 2)
- Steve Buscemi (saison 2)
- Thandiwe Newton (saison 2)
- Joanna Lumley (saison 2)
- Haley Joel Osment (saison 2)
- Heather Matarazzo (saison 2)
- Billie Piper (saison 2)
Où voir Mercredi en streaming ?
Mercredi est une série à voir exclusivement en streaming : c'est Netflix qui se charge de diffuser cette suite de La famille Addams. Il suffit donc d'avoir un compte (payant, moyennant 7,99 euros par mois à 21,99 euros par mois selon l'offre souscrite) sur la plateforme pour découvrir, sur smartphone, tablettes, ordinateur, console ou Smart TV, la série réalisée par Tim Burton.