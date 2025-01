The Night Agent : à quelle heure sort la saison 2 sur Netflix ?

Véritable carton de 2023, "The Night Agent" est de retour le jeudi 23 janvier sur Netflix.

The Night Agent est un véritable succès de Netflix. Sortie le 23 mars 2023 en toute discrétion, cette série d'action a suscité la curiosité des abonnés jusqu'à devenir la septième série anglophone la plus vue de la plateforme de streaming, avec 98,2 millions de vues. Portée par Gabriel Basso (Juré n°2), The Night Agent suit un agent du FBI subalterne, qui se retrouve impliqué dans une dangereuse mission qui impacte la présidence américaine.

Quand sort la saison 2 de The Night Agent ? Ce succès surprise de The Night Agent, adaptation du roman de Matthew Quirk, a évidemment donné lieu à un renouvellement. La saison 2 arrive deux ans après la première. Les nouveaux épisodes sont mis en ligne sur Netflix jeudi 23 janvier 2025. Comme toutes les nouveautés originales de la plateforme, les épisodes sont à voir dès 9h01.

fiche série

Synopsis - Peter, un agent du FBI subalterne assure la permanence d'urgence de la Maison-Blanche, le Night Action. Le jour où Peter reçoit un appel en détresse, il se retrouve au coeur d'une dangereuse mission impliquant une taupe à la Maison-Blanche et une terrible conspiration.

Gabriel Basso : Peter Sutherland

Luciane Buchanan : Rose Larkin

Sarah Desjardins : Maddie Redfield

Eve Harlow : Ellen

Hong Chau : Diane Farr

Fola Evans-Akingbola : Chelsea Arrington

D.B. Woodside : Erik Monks

Phoenix Raei : Dale

The Night Agent est une série d'action et policière diffusée depuis le 23 mars 2023 dans son intégralité sur Netflix. Comme toutes les séries originales du site, elle n'est pas disponible sur une autre plateforme de streaming. Il faut donc souscrire à un abonnement à Netflix, entre 5,99€ par mois avec publicités et 17,99€ par mois, pour binge-watcher les épisodes de The Night Agent en streaming.