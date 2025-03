Faute de preuves : un nouveau thriller d'Harlan Coben sur Netflix, tourné en espagnol

Faute de preuves est une série argentine adaptée du roman éponyme d'Harlan Coben, le roi du thriller américain. La première saison de la série est disponible en streaming sur Netflix depuis le 26 mars 2025.

Faute de preuves est une série adaptée du roman policier éponyme, écrit par Harlan Coben, le maître du polar américain. Il s'agira de la onzième production Netflix adaptée d'un roman de l'auteur, ou écrite par Harlan Coben lui-même (Safe, diffusé depuis 2018). La plateforme de streaming a acquis en 2018 les droits d'adaptation de 14 romans de l'auteur aux 70 millions de ventes.

Par ailleurs, Faute de preuves, est la troisième série adaptée d'une création du romancier parue cette année. La série britannique Tu me manques est diffusée sur Netflix depuis le premier janvier 2025 et la polonaise Juste un regard, depuis le 5 mars 2025. Faute de preuves se distingue pourtant par sa langue originale : la série argentine est la première réalisée en Amérique du Sud et tournée en espagnol ! Les six épisodes de la saison 1 de Faute de preuves sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 26 mars 2025.

Quelle est l'intrigue de Faute de preuves ?

Patagonie argentine, Ema Garay est une journaliste réputée pour résoudre des affaires inextricables et attraper les coupables, là où la justice a échoué. Alors que la journaliste enquête sur la disparition d'une adolescente, elle découvre que le principal suspect n'est autre que Leo, un travailleur social respecté, avec qui elle entretien une relation des plus intimes. Ema va alors devoir faire un choix et trouver le courage d'affronter des vérités que tous préfèreraient ignorer

Quel casting pour Faute de preuves ?

Soledad Villamil : Ema

Ema Juan Minujin : Marcos

Marcos Alberto Ammann : Leo

Leo Matías Recalt : Bruno

Bruno Mike Amigorena : Briguel

Briguel Carmela Ramos : Martina

Ou visionner Faute de preuves en streaming ?

La saison 1 de Faute de preuves est disponible en streaming sur la plateforme de VOD Netflix depuis le 26 mars 2025. Les six épisodes de la série argentine viendront rejoindre les séries et films adaptés des romans d'Harlan Coben déja diffusés sur Netflix, comme Double piège, Sans un mot ou encore Dans les Bois. Pour découvrir ces contenus en exclusivité, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming Netflix à partir de 5,99 euros par mois.