The Bear : enfin une date pour la saison 3 de la série culinaire phénomène de Disney +

"The Bear : sur place ou à emporter" est une série américaine qui se déroule dans une sandwicherie de Chicago, disponible sur Disney +. Elle revient bientôt pour une saison 3.

"Oui chef !" The Bear : sur place ou à emporter est une série culinaire américaine entre drame et comédie disponible sur Disney ++. Créée, écrite et produite par Christopher Storer (Ramy, Bo Burnham), la série prend pour cadre une sandwicherie décrépite reprise en main par un cuisinier prodige après la mort de son frère.

Sous le tablier du cuistot surdoué : Jeremy Allen White, alias Phillip Gallagher dans la série Shameless. Dans le rôle de la sous-cheffe : Ayo Edebini, travaillant jusqu'à présent beaucoup dans le doublage des films animés. Et dans le rôle du meilleur ami : Ebon Moss-Bachrach vu dans Andor, The Dropout, Person of Interest, Girls et le film The Punisher.

La saison 3 arrive très bientôt. C'est le 17 juillet 2024 que tous les épisodes seront mis en ligne, sur Disney+. Dans cette troisième saison, Carmy, Sidney et Richie se battent au quotidien pour faire tourner leur établissement gastronomique. Mais dans ce secteur compétitif et exigeant, la bataille est dure et Carmy s'épuise de plus en plus au travail, tandis que chacun s'efforce de se dépasser. La bande-annonce est disponible ci-dessous

Quelle est l'intrigue de The Bear ?

Été 2022, le cuisinier surdoué Carmen Berzatto, dit Carmy, lauréat du prestigieux prix James Beard, retourne dans sa famille à Chicago pour reprendre L'Original Beef, une sandwicherie crasseuse tenue jusqu'alors par son frère Michael, qui vient de se suicider, et le meilleur ami de ce dernier, Richie Jerimovich. Mais Carmy doit faire face à un personnel résistant aux propositions de modernisation, aidé dans sa démarche par Sydney, la sous-cheffe qu'il vient d'embaucher.

Quels acteurs au casting de The Bear ?

Jeremy Allen White : Carmen " Carmy " Berzatto

Ebon Moss-Bachrach : Richard " Richie " Jerimovich

Ayo Edebiri : Sydney Adamu

Lionel Boyce : Marcus

Liza Colon-Zayas : Tina

Abby Elliott : Nathalie " Sugar " Berzatto

Edwin Lee Gibson : Ebrahim

Matty Matheson : Neil Fak

José Cervantes : Angel

Oliver Platt : Cicero

Corey Hendrix : Gary

Richard Esteras : Manny

Chris Witaske : Pete

Où voir The Bear en streaming ?

Si la série The Bear est diffusée aux États-Unis sur le hub FX de la plateforme Hulu, les téléspectateurs français peuvent quant à eux la découvrir sur la plateforme Disney +. Il suffit d'avoir un compte Disney + pour découvrir la série. Rappelons qu'un abonnement à la plateforme de streaming Disney + est payant, et que le prix varie de 5,99 euros par mois (offre avec publicités) et peut monter jusqu'à 11,99 euros par mois (offre premium).