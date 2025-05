Netflix va cacher encore plus de pubs dans vos films et séries, même dans les moments de répit

La plateforme teste actuellement l'intégration de nouvelles publicités pour les utilisateurs.

Près de trois ans après l'intégration de publicités au sein de sa plateforme de streaming, le géant Netflix fait le bilan. Malgré de très nombreuses critiques, la nouvelle offre "low cost" avec publicités semble convaincre de nombreux abonnés. Selon Netflix, ce sont plus de 94 millions d'utilisateurs à travers le globe qui ont souscrit à l'offre la moins chère de l'application avec publicités intégrées. La possibilité pour ces derniers de payer moins cher leur abonnement et pour l'entreprise de nouer plusieurs partenariats publicitaires à diffuser pendant ses programmes.

Récemment, c'est Amy Reinhard, actuelle présidente publicitaire au sein de Netflix qui s'est félicité de la réussite de cet abonnement avec une moyenne de 41h de programmes (avec publicités) visionnés chaque mois. Un chiffre que le géant entend bien faire grimper davantage en testant de nouveaux formats de publicités à venir très prochainement.

Actuellement, si vous vous abonnez à l'option avec publicités de Netflix, la plateforme va stopper vos films et séries de temps à autre (environ 3 à 4 fois pendant votre programme) pour vous afficher une courte page de publicités (environ 90 secondes). Le géant du streaming va prochainement intégrer une nouvelle fonctionnalité de publicités pour pouvoir vous les diffuser d'une manière différente.

Le but principal est de pouvoir vous afficher toujours plus de publicités. L'abonnement "low cost" avec pubs cartonne et il est logique que Netflix cherche désormais à rentabiliser davantage ce dernier. Et même les moments de répit n'échapperont pas aux réclames. Désormais, lorsque vous ferez pause lors de votre film ou série, Netflix pourra à nouveau diffuser des publicités pendant que votre programme est temporairement stoppé !

Cette nouvelle méthode est déjà en cours de test depuis quelques temps aux Etats-Unis ainsi qu'au Canada. La firme a cependant déjà confirmé que cette stratégie fonctionnait et allait bientôt être ajoutée à 12 autres pays qui disposent déjà de l'abonnement avec publicités dont la France.

Sur le sujet, la présidente des publicités au sein de Netflix a déclaré que "les bases de notre plan concernant publicités sont en place et qu'à l'avenir, le rythme des progrès sera encore plus rapide". Si les plans de la firme se déroulent comme prévu, vous devriez observer de nouvelles publicités pendant les pauses de vos programmes d'ici le début de l'été 2025.