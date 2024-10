Brothers : des acteurs oscarisés (et un orang-outan) dans une comédie Prime Video

Brothers est une comédie d'action au casting cinq étoiles réalisée par Max Barbakow. Ce film qui met en scène une famille d'escroc est disponible en streaming sur Prime Video dès le 17 octobre 2024.

Brothers est une comédie d'action déjantée qui suit le road trip improbable d'une famille de criminels. Le thème de la famille hautement dysfonctionnelle fait recette et on ne compte plus les faces à faces, tour à tour hilarants et / ou touchants entre frères et sœurs que tout oppose et pourtant obligés de s'allier (Quiz Lady sur Disney+, The Righteous Gemstones sur HBO...).

Brothers se distingue par un casting cinq étoiles composé exclusivement de stars nominées ou primées aux Oscars (Josh Brolin, Peter Dinklage, Glenn Close, Brendan Fraser...). Après avoir fait pleurer ou frissonner la planète entière dans des rôles ultra-sérieux, les acteurs de Brothers ont eu envie de se payer une bonne tranche de rigolade dans ce film déjanté adapté d'une histoire d'Ethan Coen et réalisé par Max Barbakow, déjà remarqué pour Palm Spring. Brothers est disponible en streaming sur Prime Video dès le 17 octobre 2024.

Quelle est l'intrigue de Brothers ?

Bien que ça ne soit pas évident au premier regard, Jady et Moke sont frères jumeaux. Escrocs de génération en génération, Moke décide pourtant de rentrer dans le droit chemin. C'est sans compter le talent certain de Jady pour l'entraîner dans des embrouilles qui vont compromettre cette belle résolution. Comme si un frère jumeau hors la loi et instable psychologiquement ne suffisait pas, Moke doit aussi gérer le retour de sa mere, aussi déjantée qu'envahissante. Poursuivie par la police, des malfaiteurs et un orang-outan, la petite famille désormais réunie se lance dans un roadtrip chaotique. Les deux frères vont également devoir éviter s'entretuer ... Sous l'œil inquisiteur d'une génitrice loquace.

Quel casting pour Brothers ?

Josh Brolin : Moke Munger

Moke Munger Peter Dinklage : Jady Munger

Jady Munger Taylour Paige : Abby Munger-Jacobson

Abby Munger-Jacobson Glenn Close : Cath Munger

Cath Munger Brendan Fraser : Farful

Farful M. Emmet Walsh : Judge Farful

Ou découvrir Brothers en streaming ?

Brothers est une exclusivité Prime Video diffusée en streaming dès le 17 octobre 2024. Amazon propose un catalogue très fourni de comédies mondialement célèbres d'hier et aujourd'hui comme Snatch, Ricky Stanicky ou même Retour vers le futur. Vous pouvez y accéder en vous abonnant à Prime Video , pour 6,99 euros par mois.