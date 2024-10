Canary Black : Prime Video revisite le thriller d'espionnage avec Kate Beckinsale

Canary Black est un film d'espionnage britannique réalisé par le Français Pierre Morel. Ce thriller est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 24 octobre 2024.

Canary Black est un film d'action britannique entre espionnage et terrorisme avec Kate Beckinsale. Réalisé par le français Pierre Morel (Banlieue 13), ce film a été tourné en Croatie entre octobre 2022 et janvier 2023. Pour l'anecdote, l'équipe de décorateurs a réussi à déguiser la ville croato-Italienne de Rovinj en .. quartier de Tokyo.

L'équipe a dévoilé les premières images du long métrage lors de l'American Film Market, un événement qui permet aux professionnels du cinéma de présenter leurs projets en cours de développement, dans lequel on peut découvrir l'agente de la CIA en action, alors qu'elle doit trahir son agence et son pays suite à l'enlèvement de son mari. Le thriller Canary Black est diffusé sur la plateforme de streaming Prime Video depuis le 24 octobre 2024.

Quelle est l'intrigue de Canary Black ?

Avery Gale est une agente de la CIA ultra entraînée. Malgré sa réputation, elle doit trahir son agence et son pays, quand elle est confrontée au pire des dilemmes. Des terroristes ont enlevé son mari et menacent de l'exterminer si elle ne leur révèle pas certaines informations. Seule contre tous, Avery trouve de l'aide aupres de ceux qu'elle combat d'habitude. Avery va pouvoir compter sur ces alliés hors la loi et sur ses compétences pour sauver son mari et déjouer par la même occasion un complot mondial.

Quel est le casting de Canary Black ?

Où découvrir Canary Black en streaming ?

Le film d'action Canary Black est disponible en streaming sur la plateforme de VOD Prime Video. Depuis sa création en 2016, Prime Video s'est imposé face a Netflix comme l'un des services leaders dans le secteur de la vidéo à la demande. La plateforme propose notamment certains des thrillers les plus populaires de ces dernières décennies comme Les Affranchis ou la saga La mort dans la peau. Pour découvrir ces contenus, vous pouvez vous abonner a la plateforme pour 6,99e par mois.