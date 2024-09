Nous voulons tous être sauvés : la série italienne sur la santé mentale de retour sur Netflix

"Nous voulons tous être sauvés" est une série italienne adaptée du roman éponyme de Daniele Mencarelli. Sa deuxième saison est diffusée en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 26 septembre 2024.

Nous voulons tous être sauvés est une série dramatique italienne adaptée du roman de Daniele Mencarelli (VO : utto chiede salvezza). Si le roman se déroulait lors de la coupe du monde de football en 1994, la série, elle, se déroule de nos jours. Nous voulons tous être sauvés ne parle pas de sport, mais de santé mentale. Si ce sujet n'est plus aussi tabou que dans les années 1990, la pandémie de Covid-19 a fragilisé de nombreuses personnes à travers le monde.

La première saison de cette série réalisée par Francesco Bruni (Everything's Gonna Be Alright, Watch out, we're mad) est sortie le 14 octobre 2022 à l'occasion de la journée mondiale de la santé mentale. Cette première saison est actuellement accessible en streaming sur Netflix. Une deuxième saison, qui se passe deux ans après les faits est également disponible sur la plateforme au N rouge le 26 septembre 2024.

Quelle est l'intrigue de Nous voulons tous être sauvés ?

Après une soirée en boîte entre amis, Daniele se réveille dans la chambre d'un hôpital psychiatrique. On lui apprend qu'il a consommé de la cocaïne avant de vandaliser l'appartement de ses parents et d'agresser son père. Peu à peu les souvenirs reviennent, même si Daniele ne comprend pas pourquoi il est là, au milieu de patients avec qui il pense n'avoir rien en commun. Des liens vont pourtant se tisser au fil des jours, au point de perdurer bien après que le diagnostique de Daniele soit posé.

Quel casting pour Nous voulons tous être sauvés ?

Federico Cesari : Daniele

Daniele Fotinì Peluso : Nina

Nina Andrea Pennacchi : Mario

Mario Vincenzo Crea : Gianluca

Gianluca Ricky Memphis : Pino

Pino Carolina Crescentini : Giorgia

Giorgia Filippo Nigro : Docteur Mancino

Docteur Mancino Vincenzo Nemolato : Madonnina

Madonnina Lorenzo Renzi : Giorgio

Giorgio Alessandro Pacioni : Alessandro

Alessandro Bianca Nappi : Rossana

Rossana Flaure BB Kabore : Alessia

Où visionner Nous voulons tous être sauvés en streaming ?

Après une première saison de sept épisodes, diffusée en streaming depuis octobre 2022 sur Netflix, la plateforme au N rouge a dévoilé la deuxième saison de Nous voulons tous être sauvés le 26 septembre 2024. Pour découvrir ces deux saisons ainsi que d'autres séries dramatiques italiennes comme Baby ou Trois mètres au-dessus du ciel, vous pouvez vous abonner à Netflix dès 5,99 euros par mois (abonnement avec publicités). Le prix peut aller jusqu'à 19,99 euros par mois selon l'offre choisie.