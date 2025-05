Legado : les créateurs d'Elite de retour sur Netflix avec une série espagnole sur fond de drame familial et de pouvoir

Legado est une série espagnole créée par les créateurs d'Elite et de Respira, les drames espagnols à succès. La première saison de Legado est disponible en streaming sur Netflix depuis le 16 mai 2025.

Legado est une série espagnole créée par Carlo Montero, Pablo Alén et Breixo Corral, déjà aux commandes de séries espagnoles à succès comme Respira ou Elite, deux créations qui ont érigé leurs acteurs au rang de star internationale. Au menu de la première saison de Legado, on retrouve ce qui a fait le succès d'Elite et de Respira : les rapports de pouvoir et de domination, ainsi que les secrets de famille.

El jardinero, La Casa Del Papel, les contenus espagnols ont depuis longtemps traversé les Pyrénées pour s'imposer dans toute l'Europe et outre Atlantique, grâce à des contenus originaux et ultra rythmés. Les huit épisodes de la première saison de Legado sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 16 mai 2025.

Quelle intrigue pour Legado ?

Federico est un magnat de la communication. Il est à la tête d'un empire qu'il a mis sa vie à bâtir. Lorsque Federico tombe malade, il confie ses affaires à ses enfants, le temps de se soigner. Quand il revient deux ans plus tard, il ne reconnaît plus ses fils et réalise qu'ils ont transformé son entreprise en tout ce qu'il déteste. Entre malversations et magouilles, Federico réalise que tout ce qu'il a construit risque de partir en fumée. Il va alors tout faire pour sauver son empire, même si pour ça, il doit se fâcher avec ses héritiers... Au risque de découvrir qui ils sont vraiment.

Quel casting pour Legado ?

Jose Coronado : Federico

Federico Belén Cuesta : Yolanda

Yolanda Diego Martín : Andrés

Andrés Natalia Huarte : Guadalupe

Guadalupe Nico Romero : Manuel

Manuel Iván Pellicer : León

León Mireia Portas : Isabel

Isabel Susi Sánche : Lola

Où visionner Legado en streaming ?

Les huit épisodes de la première saison de Legado sont disponibles en streaming depuis le 16 mai 2025 sur la plateforme de streaming Netflix. Pour découvrir cette série, ainsi que les nombreuses séries à succès Netflix comme La Casa Del Papel, Elite ou encore El Jardinero, vous pouvez vous abonner au service Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'offre la moins chère, avec publicités. D'autres offres plus onéreuses mais sans publicité existent également.