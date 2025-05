C'est "le meilleur anime américain de Netflix à ce jour" : la fin arrive sur la plateforme de streaming

Blood of Zeus est une série d'animation pour adulte produite par le studio Power House Animation Studios. La troisième saison de cette exclu Netflix est disponible en streaming le 8 mai 2025.

Blood of Zeus est une série d'animation américaine exclusivement réalisée pour Netflix, par la maison de production Power House Animation Studios. Déjà aux manettes de Castlevania, l'autre série mythologique à succès diffusée sur Netflix, Power House Animation Studios s'attaque cette fois a la mythologie grecque avec Blood Of Zeus, une odyssée en trois saisons.

Les deux premières saisons de cette série imaginée par Charley et Vlas Parlapanides (Deathnote, Les Immortels) sont respectivement diffusées sur Netflix depuis le 27 octobre 2020 et le 10 mai 2024. Acclamée par des critiques dithyrambiques, le site américain inverse.com décrit la série d'animation comme "le meilleur animé américain de Netflix à ce jour". Pour beaucoup, cette série permet également de traiter des sujets universels comme le rapport encore colère et pouvoir.

La troisième et la dernière saison de Blood of Zeus est également disponible en streaming le 8 mai 2025 et promet un dénouement spectaculaire au sommet du mont Olympe.

Quelle est l'intrigue de Blood of Zeus ?

La vie d'Héron, un pauvre villageois rejeté pour être né hors des liens sacrés du mariage, bascule le jour où des démons exterminent les habitants de son village. Dirigés par Seraphim, ces démons sont à la recherche d'une mystérieuse carte. Pour Héron, qui est en vérité le fils de Zeus et d'une humaine, c'est le début d'une épopée qui verra s'affronter tous les plus grands personnages de la mythologie grecque. Alors qu'un combat sans merci divise l'Olympe, la paix ne pourra revenir qu'au terme d'une bataille a l'issue encore très incertaine.

Quel casting pour doubler Blood of Zeus ?

Jérôme Pauwels : Héron

Héron Charlotte Correa : Electre

Electre Cyrille Monge : Elias / Zeus

Elias / Zeus Céline Melloul : Hera / Mélie

Hera / Mélie Olivia Dutron : Ariana

Ariana Myrtille Bakouche : Alexia

Alexia Yann Pichon : Seraphim

Seraphim Philippe Roullier : Periandre

Periandre Thierry Kazazian : Evios / Poseidon

Evios / Poseidon Romain Altché : Apollon

Apollon Stéphane Marais : Hermes,

Hermes, Pierre Alam : Hadès

Hadès Marie Zidi : Athéna,

Athéna, Pauline Ziadé : Perséphone

Où découvrir Blood of Zeus en streaming ?

Les deux premières saisons de Blood of Zeus sont respectivement diffusées sur Netflix depuis 2020 et 2022. La troisième saison, qui marque le dénouement de cette série d'animation mythologique e est également disponible depuis le 8 mai 2025. Pour découvrir les trois saisons de Blood of Zeus, ansi que les 4 saisons de Castlevania, également produites par Power House Animation Studios, vous pouvez vous abonner au service de VOD Netflix à partir de 7,99 euros par mois pour l'abonnement le moins cher, mais avec publicités. Des abonnements à 14,99 euros par mois et 21,99 euros par mois, sans pub, existent également.