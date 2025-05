Love, death + robots : la série d'animation acclamée de retour sur Netflix

Les créatures bizarres sont de retour pour une saison 4 de Love, death + robots comptant dix épisodes, sur Netflix. Les infos sur le programme.

Fin des années 2000, David Fincher (Fight Club, Gone Girl, The Social Network) et Tim Miller (Deadpool, Sonic, le film) imaginent un remake du film Métal hurlant (1981) : faute de financement pour le cinéma, les deux réalisateurs se tournent vers Netflix qui leur commande une série d'anthologie avec des épisodes adaptés de nouvelles d'auteurs de science-fiction. Face au succès, la série en est à sa quatrième saison, avec dix nouvelles histoires disponibles à partir du 15 mai 2025.

Horreur, humour et réflexions sur l'avenir des technologies façon Black Mirror cohabitent dans ces épisodes parfaitement réalisés, à envisager comme une succession de courts métrages indépendants. Pour incarner les voix des différents personnages, la production a fait appel à des actrices et acteurs parfois connus comme Hayley McLaughlin (Une famille trop accueillante, Escape Room), Chris Parnell (30 Rock, Rick et Morty), Emily O'Brien (Les Feux de l'amour), Nolan North (Pretty Little Liars) et bien d'autres.

Quelle est l'intrigue de Love, Death + Robots ?

Créature monstrueuse, dinosaures gladiateurs, chats messianiques, chien-robot détraqué ou invasion de zombies… la série d'anthologie réunit 45 épisodes capables de

Quels acteurs au casting de voix de Love, Death & Robots ?

Gary Cole : l'inspecteur (saison 1, ép. 9)

Où voir la série Love, Death & Robots en streaming ?

Pour regarder la série d'animation Love, Death & Robots, dont la saison 4 est disponible depuis le 15 mai 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps)