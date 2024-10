Lonely planet : Laura Dern et Liam Hemsworth dans une nouvelle comédie romantique de Netflix

Nouvelle romance avec deux stars de deux générations, Lonely Planet est dispo sur Netflix.

Entre deux saisons de la série très suivie The Witcher, Liam Hemsworth joue les séducteurs dans un nouveau film romantique, toujours pour la plateforme Netflix : Lonely Planet, dont la sortie a eu lieu ce 11 octobre 2024. L'acteur australien y fait la cour à une pointure du cinéma américain, Laura Dern (Jurassic Park, Big Little Lies, Sailor et Lula...) et le duo est mis en scène par Susannah Grant, qui signe aussi le scénario. Pour rappel, Susannah Grant est la scénariste d'Erin Brockovich, seule contre tous mais aussi de Pocahontas et la série Unbelievable.

Dans ce film au décor marocain, le casting est international puisqu'aux deux célébrités s'ajoutent trois Français, Younès Boucif (Drôle, Cash), Rachida Brakni (Baron noir) et Jean-Erns Marie-Louise (Guyane, The Tunnel), mais aussi l'Israélienne Shosha Goren, le Danois Gustav Dyekjaer Giese, l'Italien Adriano Giannini. L'Américaine Diana Silvers (Space Force) joue quant à elle la petite amie agacée.

Quelle est l'intrigue du film Lonely Planet ?

Une romancière solitaire fait une retraite au Maroc avec l'espoir que les lieux lui permettront de surmonter son syndrome de la page blanche. Sur place, elle fait la connaissance d'un jeune homme, et cette rencontre va vite se transformer en une histoire d'amour enivrante.

Quels acteurs au casting du film Lonely Planet ?

Laura Dern : Katherine Loewe

Liam Hemsworth : Owen Brophy

Diana Silvers : Lily Kemp

Younès Boucif : Rafih Abdo

Adriano Giannini : Ugo Jaconelli

Rachida Brakni : Fatema Benzakour

Shosha Goren : Ada Dohan

Jean-Erns Marie-Louise : Fabien Durosier

Gustav Dyekjaer Giese : Gunnar Norgaard

Michelle Grenidge : Philippa Guscott

Sami Fekkak : Hamid

Francesco Martino : Luca

Où voir le film Lonely Planet en streaming ?

C'est en exclusivité sur Netflix que vous pouvez regarder le film Lonely Planet, depuis le 11 octobre 2024. Cette comédie romantique est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).