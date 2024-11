Joy : cette bouleversante histoire vraie qui a inspiré le nouveau film de Netflix

Retour en 1978, dans les coulisses de la naissance de Joy, premier bébé-éprouvette, un film disponible sur Netflix. Les infos sur le programme.

Elle s'appelle Louise Joy Brown, a aujourd'hui 46 ans et est le premier "bébé éprouvette" au monde, conçu au Royaume-Uni par fécondation in vitro (FIV). Sa naissance a ouvert un nouveau chapitre de la médecine relatif au traitement de l'infertilité et c'est cet événement dingue survenu en 1978 que le nouveau film de Netflix veut raconter.

Disponible depuis le 22 novembre 2024, la fiction anglaise suit le point de vue de Jean Purdy, l'infirmière et embryologiste, sans qui cette avancée médicale n'aurait pu arriver (et par ailleurs morte prématurément en 1985 à l'âge de 39 ans). L'idée du film vient d'un couple de scénaristes, Jack Throne et Rachel Mason, qui a lui-même expérimenté la fécondation in vitro.

Pour incarner ce trio de scientifiques, la production a choisi Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit, Last Night in Soho) pour le rôle de Jean Purdy, James Norton pour celui de Robert Edwards (Grantchester, Les filles du docteur March) et Bill Nighy (Love Actually) pour le docteur Patrick Steptoe.

Quelle est l'intrigue du film Joy ?

En 1978 naît Louise Joy Brown, premier bébé-éprouvette au monde après dix années de travail acharné pour rendre possible cette prouesse. Jeune infirmière et embryologiste, Jean Purdy s'est attaquée au problème de l'infertilité aux côtés du biologiste Robert Edwards et du gynécologue Patrick Steptoe en contribuant au développement de la fécondation in vitro (FIV). Trois visionnaires qui ont concrétisé leur rêve.

Quels acteurs au casting du film Joy ?

Thomasin McKenzie : Jean Purdy

Bill Nighy : Patrick Steptoe

James Norton : Robert Edwards

Charlie Murphy : Trisha

Rish Shah : Arun

Eoin Duffy : Colin

Douggie McMeekin : John Brown

Cecily Cleeve : Caroline

Abbiegail Mills : Meg

Mariam Haque : Marie

Ella Bruccoleri : Lesley Brown

Carla Harrison-Hodge : Alice

Oliver Llewellyn-Jenkins : Neil

Tanya Moodie : Muriel

Joanna Scanlan : Gladys May

Où voir le film Joy en streaming ?

Pour regarder le film Joy, disponible depuis le 22 novembre 2024, il faut s'abonner à Netlflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).