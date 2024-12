Beastars : après 3 ans d'attente, Netflix dévoile enfin la dernière saison

Beastars est une série animée japonaise. Elle est diffusée en streaming sur Netflix depuis 2019.

Beastars est une série d'animation japonaise diffusée depuis 2019 en streaming. Cette série, qui suit des animaux anthropomorphes, est adaptée du manga à succès éponyme, publié entre 2016 et 2020. Produite par le studio japonais Orange et réalisée par Shinichi Matsumi (Porco Rosso, Pom Poko) , cette série se compose de trois saisons.

Les deux premières sont diffusées sur la plateforme du géant Netflix depuis respectivement 2019 et 2021, alors que la première partie de la troisième saison est disponible depuis le 5 décembre 2024. Après 24 premiers épisodes salués par la critique et trois ans d'attente, les abonnés Netflix vont, enfin, visionner la troisième partie des aventures de Legoshi, Haru et Jack et découvrir les nouvelles intrigues et personnages imaginés par Nanami Higuchi. La dernière partie est diffusée courant 2025.

Quelle est l'intrigue de Bearstars ?

A l'institut Cherryton, comme partout ailleurs, les élèves sont divisés en deux catégories : les carnivores et les herbivores. Legoshi est un loup timide et réservé qui vit entouré de carnivores, comme lui. Pourtant, sur les bancs de la classe, les prédateurs côtoient leurs proies habituelles et tous parviennent à s'entendre. Cette harmonie précaire est bouleversée le jour où Tem, un alpaga, est assassiné. Alors que les élèves se méfient des uns des autres et que le fossé se creuse entre carnivores et herbivores, Legoshi fait la connaissance d'Haru, une petite lapine, qui va tout remettre en question.

Découvrez la bande-annonce de Beastars

Quels acteurs pour doublier Beastars ?

Chikahiro Kobayashi / Jim Redler : Legoshi

Legoshi Yūki Ono / Stéphane Fourreau : Louis

Louis Sayaka Senbongi / Diane Kristanek : Haru

Haru Hiroshi Shirokuma / Christophe Laubion : Riz

Riz Atsumi Tanezaki / Alexia Papineschi : Juno

Juno Junya Enoki / Benjamin Bollen : Jack

Jack Akio Ōtsuka / Franck Sportis : Gohin

Gohin Takeo Ōtsuka / Nessym Guetat : Collot

Collot Yoshiyuki Shimozuma / Joël Zaffarano : Voss

Voss Fukushi Ochiai / Nessym Guetat : Sanu

Sanu Yūma Uchida / Adrien Larmande : Miguno

Miguno Naoto Kobayas / Simon Koukissa : Durham

Où découvrir Beastars en streaming ?

Les 24 premiers épisodes de la série d'animation japonaise Beastars sont diffusés en streaming depuis respectivement 2019 et 2021. La première partie de la saison 3 est disponible depuis le 5 décembre 2024. Pour les découvrir, vous pouvez vous abonner à la plateforme de streaming Netflix . Vous avez le choix entre trois offres comprises entre 5,99 et 19,99 euros par mois.