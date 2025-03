Au fin fond de la petite Sibérie : une météorite sème la pagaille dans le film finlandais de Netflix

"Au fin fond de la petite Sibérie" est un thriller finlandais de Dome Karukoski. Cette adaptation du roman éponyme d'Antti Tuomainen est disponible en streaming depuis le 21 mars 2025 sur Netflix.

Au fin fond de la petite Sibérie, a priori, il ne s'y passe pas grand-chose. Pourtant, dans cette adaptation du roman éponyme d'Antti Tuomainen, un événement inattendu risque de mettre sens dessus-dessous la population du petit village finlandais de Hurmevaara.

Aux manettes de ce thriller qui oscille entre drame, humour noir et situations absurdes, on retrouve le réalisateur Dome Karukosi (Tolkien, Tove) et la scénariste Minna Panjanen (Next of Kin). Le film Au fin fond de la petite Sibérie est disponible en streaming sur le service du géant Netflix depuis le 21 mars 2025.

Quelle est l'intrigue d'Au fin fond de la petite Sibérie ?

Hurmevaara est un petit village sans histoire, jusqu'au jour où une météorite s'écrase sur la voiture d'un de ses habitants. Pour le maire, c'est l'occasion de redonner un second souffle à la petite ville. En attendant de faire analyser la météorite, il charge Joel, policier et prêtre local, de la garder. Joel réalise que cette pierre attire les curieux et les voleurs en tous genres et sa mission n'est pas de tout repos. D'autant que Joel affronte une crise personnelle : sa femme est enceinte alors qu'il ne peut pas avoir d'enfant.

Quel casting pour Au fin fond de la petite Sibérie ?

Rune Temte : Petar

Petar Malla Malmivaara : Krista

Krista Tommi Korpela : Tarvainen

Tarvainen Martti Suosalo : Matias

Matias Eero Ritala : Joel

Joel Janne Hyytiäinen : Rolle

Rolle Jenni Banerjee : Karolina

Karolina Severi Saarinen : Räystäinen

Räystäinen Amira Khalifa : Minna

Minna Haymon Maria : Buttinger Mikis

Buttinger Mikis Teemu Aromaa : Jokinen

Jokinen Mazdak Nassir : Dr. Aziz

Dr. Aziz Nelly Kärkkäinen : Pirkko

Pirkko Matti Ruuhonen : Hannes

Où visionner Au fin fond de la petite Sibérie en streaming ?

Au fin fond de la petite Sibérie est un film à voir sur Netflix depuis le 21 mars 2025. S'il s'agit de la première production finlandaise Netflix exclusive, la plateforme diffuse également de nombreux autres contenus finlandais comme Deadwind et Leaving Africa. Pour y accéder, vous pouvez souscrire à une des trois formules proposées par Netflix, comprises entre 5,99 euros par mois et 19,99 euros par mois.