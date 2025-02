Apple Cider Vinegar : que devient la vraie Belle Gibson qui a inspiré la série Netflix ?

La série de Netflix raconte l'ascension et la chute de Belle Gibson, qui a trompé son monde sur son état de santé.

Quand les apparences sont trompeuses, la matière a imaginé une fiction est servi sur un plateau ! Dans Apple Cider Vinegar, série de Netflix disponible depuis le 6 février 2025, la supercherie vient d'une femme, Belle Gibson, qui ment sur son état de santé pour devenir célèbre. L'histoire est inspirée de faits réels puisque l'Australienne existe réellement : influenceuse bien-être pendant des années, elle a fait croire qu'elle avait été atteint de plusieurs cancers, dont un au cerveau, qu'elle a réussi à vaincre grâce à la médecine naturelle, l'exercice et son alimentation.

Elle a été dénoncée en février 2015 par son amie, Chanelle McAuliffe. Deux mois plus tard, Belle Gibson avoue avoir menti. Certaines personnes avaient pourtant arrêté leur traitement où on était trompés par les produits vendus par Belle Gibson, tandis que d'autres ont été induits en erreur et ont participé à des collectes de fonds en faveur d'associations qui n'auraient jamais reçu l'argent. Deux ans plus tard, en 2017, elle est condamné à indemniser l'Etat de Victoria à 410 000 dollars australiens. Belle Gibson n'aurait toujours pas payé les indemnités, assurant n'en avoir pas les moyen. Certains de ses biens d'une valeur d'un demi million de dollars ont été saisis par les autorités en 2020 et en 2021 pour compenser en partie sa dette.

Quelle est l'intrigue de la série Apple Cider Vinegar ?

Belle Gibson n'est plus réapparu publiquement et a quitté les réseaux sociaux depuis dix ans. Elle a été aperçue dans une vidéo sur les réseaux sociaux auprès de la communauté éthiopienne Oromo, à Melbourne. Le Daily Mail a également fait savoir que Belle Gibson se serait séparée de son compagnon Clive Rothwell en novembre 2023.

Deux jeunes femmes gravement malades entreprennent de se soigner avec des produits de leurs marques de bien-être, influençant au passager leurs followers du monde entier à l'époque de la naissance d'Instagram.

Quels acteurs au casting de la série Apple Cider Vinegar ?

Kaitlyn Dever : Belle Gibson

Ashley Zukerman : Clive

Alycia Debnam-Carey : Milla

Tilda Cobham-Hervey : Lucy

Aisha Dee : Chanelle

Catherine McClements

Susie Porter : Tamara

Doris Younane : Dr Chidiac

Mark Coles Smith : Justin

Kieran Darcy-Smith : Andrew Dal-Bello

Sibylla Budd : Tara Brown

Julian Weeks

Jeremy Stanford : Dr Walsh

Sally McKenzie : Amy

Où voir la série Apple Cider Vinegar en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Apple Cider Vinegar en exclusivité sur Netflix à partir du 6 février 2025. Elle est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).