Everybody Loves Me When I'm Dead : un thriller thaïlandais Netflix sur fond d'héritage macabre

"Everybody Loves Me When I'm Dead" est un thriller thaïlandais réalisé par Nithiwat Tharatorn. Ce film, qui parle de cupidité, est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 14 octobre 2025.

Everybody Loves Me When I'm Dead est un thriller thaïlandais réalisé par Nithiwat Tharatorn. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est que le cinéaste est aussi à le réalisateur d'Analog Squad, une série sur la famille également diffusée sur Netflix. Avec Everybody Loves Me when I'm Dead, Tharatorn s'attaque à un nouveau genre : le thriller.

Il en profite pour explorer la relation à l'argent et à la cupidité alors que plusieurs personnages se disputent le butin d'une morte, pourtant décédée dans la solitude totale. Everybody Loves Me When I'm Dead vient rejoindre les nombreux contenus thaïlandais, de plus en plus nombreux sur la plateforme à l'instar de Hunger ou encore de The Whole Truth. Le film Everybody Loves Me When I'm Dead est diffusé en streaming sur la plateforme de SVOD Netflix depuis le 14 octobre 2025.

Quelle est l'intrigue d'Everybody Loves Me When I'm Dead ?

Toh et Petch travaillent dans la même banque. Le premier est un père de famille criblé de dette, le second, un jeune homme ambitieux. Quand les deux collègues découvrent qu'une de leur cliente est décédée dans l'indifférence la plus totale, ils décident de vider son compte. Ce qui ne devait être qu'une arnaque ni vue ni connue marque le début d'une descente aux enfers pour les deux collaborateurs. Très vite, la supposée existence du magot attire l'attention d'un chef de la mafia... Et le retour de la fille de la défunte, avec qui elle avait coupé les ponts depuis longtemps.

Quel casting pour Everybody Loves Me When I'm Dead ?

Theeradej Wongpuapan : Toh

Toh Vachirawich Aranthanawong : Petch

Petch Alisa Intusmith : Jit

Jit Namfon Kullanat Preeyawat : Jah

Où découvrir Everybody Loves Me When I'm Dead en streaming ?

Everybody Loves Me When I'm Dead est disponible en streaming sur la plateforme de SVOD Netflix depuis le 14 octobre 2025. Ce thriller vient s'ajouter aux nombreux contenus thaïlandais disponibles sur la plateforme à l'instar de Hunger et The Whole Truth. Pour découvrir tous ces films, vous pouvez vous abonner en choisissant l'une des trois formules suivantes : l'essentielle avec publicités pour 7,99 euros par mois, la standard pour 14,99 euros par mois et la premium pour 21,99 euros par mois.