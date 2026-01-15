The RIP : Matt Damon et Ben Affleck se retrouvent sur Netflix

Quand l'argent sale fait vaciller les consciences : Matt Damon et Ben Affleck se retrouvent dans un thriller policier sur Netflix.

Pour son grand retour à l'écran, Matt Damon s'associe une nouvelle fois à Ben Affleck, son complice de longue date, dans The Rip, un film policier tendu nourri de dilemmes moraux et de violence latente. Écrit et réalisé par Joe Carnahan (Narc, L'Agence tous risques), le long métrage s'inspire à la fois de récits réels de policiers et de l'amour du réalisateur pour les classiques du polar des années 70.

Tourné principalement à Los Angeles et dans le New Jersey, le projet a été développé par Artists Equity, la société de production fondée par Damon et Affleck, avant d'être racheté par Netflix pour une distribution mondiale. L'histoire mise sur une atmosphère sombre et marque l'un des grands rendez-vous ciné-thrillers de début d'année sur la plateforme.

Le film réunit un casting solide autour de ses deux têtes d'affiche, également amis dans la vie. Matt Damon, oscarisé pour Will Hunting et mondialement connu pour la saga Jason Bourne, incarne un policier chevronné. Face à lui, Ben Affleck, également oscarisé pour le scénario de Will Hunting et connu pour Gone Girl et Daredevil, joue son partenaire de longue date, partagé entre fidélité et instinct de survie. À leurs côtés, Steven Yeun, révélé par The Walking Dead et vu dans Mickey 17 et Minari.

Quelle est l'intrigue du film The RIP ?

Lors d'un raid dans une planque délabrée, une unité de policiers met la main sur une cache remplie de dizaines de millions de dollars. Une opportunité unique s'ouvre alors à eux, mais la découverte déclenche rapidement méfiance et divisions entre eux. Au fur et à mesure que des forces extérieures - criminelles ou institutionnelles - apprennent l'ampleur de la saisie, les certitudes de chacun s'effritent et mettent à l'épreuve leur intégrité.

Quels acteurs au casting du film The RIP ?

Matt Damon : Lt. Dane Dumars

Ben Affleck : Det. Sgt. JD Byrne

Teyana Taylor

Scott Adkins

Steven Yeun

Kyle Chandler

Sasha Calle

Catalina Sandino Moreno

Nestor Carbonell

Lina Esco : Captain Jackie Velez

Daisuke Tsuji : FBI Agent Logan Casiano

Jose Pablo Cantillo : Dayo

Ivan Amaro Bulon : Miami Sheriff

Kathleen Deming : Ringleader

Scot Teller

Shwan Michael

Allie Moreno

Dave Ferrier : Prisoner

Où voir le film The RIP en streaming ?

Pour regarder The RIP, il faut se connecter à Netflix le 16 janvier 2026. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).