Brigitte Bardot : de quoi est morte l'actrice et chanteuse iconique ? Une "maladie grave" évoquée

Brigitte Bardot est morte ce dimanche 28 décembre 2025. Âgée de 91 ans, elle a marqué plusieurs générations en devenant une icône de liberté et d'émancipation. Elle a ensuite choqué avec ses prises de positions polémiques, racistes et homophobes.

En direct

13:18 - Pourquoi Brigitte Bardot a été hospitalisée ? Brigitte Bardot a récemment fait plusieurs séjours à l’hôpital. Selon des informations de Nice-Matin, elle aurait passé plusieurs semaines à l’hôpital privé Saint-Jean, à Toulon, où elle a subi "une intervention chirurgicale dans le cadre d’une maladie grave". Mais elle s’était alors voulue rassurante auprès de nos confrères de BFMTV : "Je ne suis pas ramollo (…). J’ai beaucoup de chance parce que j’ai un tempérament de feu de Dieu. C’est difficile de m’abattre". Brigitte Bardot avait également été atteinte d’un cancer du sein à 49 ans. Elle a d’abord refusé tout traitement avant que son amie, l’actrice Marina Vlady, l’en convainque : "Quand j’ai eu un cancer du sein, ça a été très difficile. J’étais toute seule et j’avais décidé de faire uniquement de la radiothérapie, et pas cette épouvantable chimio, pour ne pas perdre mes cheveux. Elle détruit le mal, mais aussi le bien et on en sort anéanti. (...) Cette maladie m’a obligée à me retrouver face à moi-même. Et maintenant, si j’aime bien parfois la solitude, je ne peux néanmoins vivre seule", avait-elle confié à Paris Match en 2018.

12:32 - Une vie sentimentale très médiatisée Brigitte Bardot a vécu sous le feu des projecteurs et sa vie amoureuse a été scrutée de toutes parts. Elle épouse, en 1952, le réalisateur Roger Vadim à seulement 18 ans. C’est lui qui la propulse dans le monde du cinéma avec Et Dieu… créa la femme. Ils divorcent en 1957. Elle rencontre ensuite Jacques Charrier sur le tournage de Babette s’en va-t-en guerre. Ils se marient en 1959 et ont un fils un an plus tard, Nicolas-Jacques Charrier. Ils divorcent en 1962. Brigitte Bardot se marie ensuite avec un riche industriel allemand, Günther Sachs, en 1966 à Las Vegas. Ils divorcent en 1969. C’est avec l’ancien conseiller de Jean-Marie Le Pen qu’elle partagera finalement sa vie. Elle se marie avec Bernard d’ormaie en 1992 et restera avec lui jusqu’à sa mort.

12:23 - Brigitte Bardot défendait la cause animale "L’humanité n’est pas au centre du monde, l’animal n’est pas esclave de l’homme, l’asservir et le maltraiter nous rend inhumain", écrivait Brigitte Bardot dans son livre testament, Larmes de combat, en 2018. Tout commence en 1962. Elle est au sommet de sa gloire et tente alors de sensibiliser sur l’abattage des animaux. Brigitte Bardot dénonce "des traitements dignes du Moyen Âge" et rencontre même le ministre de l’Intérieur de l’époque, Roger Frey, pour tenter d’introduire l’étourdissement des animaux avant de les abattre, mais sans succès. Elle s’investit ensuite pour sauver les bébés phoques. Une lutte pour laquelle elle sera moquée après une Une de Paris Match sur laquelle elle pose aux côtés d’un "blanchon". Brigitte Bardot a alors mis fin à sa carrière quand elle fonde sa fondation éponyme en 1986, puis présente son émission "SOS animaux" (1989 - 1992), sur TF1. Celle-ci bat des record d’audience margé l’heure tardive de diffusion.

12:13 - "Le départ de Brigitte est un chagrin immense", écrit Marine Le Pen Marine Le Pen rend hommage à Brigitte Bardot dans un message publié sur X : "La France perd une femme exceptionnelle, par son talent, son courage, sa franchise, sa beauté. Une femme qui fit le choix de rompre avec une carrière incroyable pour se consacrer aux animaux qu’elle défendit jusqu’à son dernier souffle avec une énergie et un amour inépuisables." Brigitte Bardot avait soutenu Marine Le Pen en 2014 et partageait avec elle l’amour des chats.

12:10 - Les positions polémiques de Brigitte Bardot Icône de liberté et d’émancipation dans sa jeunesse, Brigitte Bardot est aussi désormais connue pour ses positions polémiques. Elle épouse Bernard d’Ormale, en 1993, alors conseiller de Jean-Marie Le Pen et soutien régulièrement des candidats d’extrême droite : Catherine Mégret, Marine Le Pen et Florian Philippot. Elle avait aussi publiquement soutenu Vladimir Poutine en 1999, pour son engagement "pour la cause animale". Brigitte Bardot a aussi été condamnée en 2004 pour des écrits racistes et antimusulmans. Sous couvert de la protection animale, elle dénonce l’abattage rituel des moutons lors de la fête de l’Aïd-el-Kébir et dénonce "l’islamisation de la France". Dans Un cri dans le silence, paru en 2003, elle insulte les homosexuels de "lopettes de bas étage, travelos de tous poils, phénomènes de foire, tristement stimulés dans cette décadence par la levée d’interdits qui endiguaient les débordements extrêmes".

12:03 - L’hommage d’Eric Ciotti à Brigitte Bardot "Nice a toujours su accueillir les âmes libres", écrit Éric Ciotti en hommage à Brigitte Bardot, qui avait trouvé refuge dans le sud de la France à la fin de sa vie.

11:53 - À la fin de sa carrière, "la simple lecture d’un scénario angoissait" Brigitte Bardot Brigitte Bardot s’est confiée au Mode en 2018 sur la fin se sa carrière. "C’est la plus belle décision de ma vie", expliquait-elle alors. "La simple lecture d'un scénario m’angoissait, et pendant la vingtaine d'années où j'ai enchaîné les films, j’avais le ventre noué et je développais un herpès au début de chaque tournage. Avec toujours ce même sentiment de vacuité."

11:44 - Brigitte Bardot est Marianne Brigitte Bardot a prêté son visage à Marianne en 1969. Icône de la culture française, son visage est devenu le symbole de la République. Jugée provocante, cette nouvelle image de Marianne incarne la France qui change après Mai 68.

11:38 - Emmanuel Macron rend hommage à Brigitte Bardot Moins d’une heure après l’annonce de sa mort, Emmanuel Macron rend hommage à Brigitte Macron. Il salue "ses films, sa voix, sa gloire éblouissante, ses initiales, ses chagrins, sa passion généreuse pour les animaux, son visage devenu Marianne".

11:35 - Brigitte Bardot, l’actrice la plus célèbre du monde Brigitte Bardot était déjà connue dans le monde entier à une époque où il n’y avait ni réseaux sociaux ni smartphones. C’est une photo en couverture de Elle qui lance sa carrière. Repérée par le réalisateur Marc Allégret, elle fait ses débuts dans le cinéma en 1952, à 18 ans Elle joue des petits rôles avant de décrocher le rôle principal dans Et Dieu … créa la femme, de Roger Vadim en 1956. Le succès est immédiat et mondial ! Elle enchaine alors avec En cas de malheur, Une Parisienne, Babette s'en va-t-en guerre, La Vérité, le Mépris … La liste de ses succès semble interminable. C’est alors que Brigitte Bardot se fait approchée par Hollywood, mais elle refuse bon nombre de grands rôle pour ne pas changer ses "habitudes", comme elle l’a expliqué à Vogue. Elle met ensuite fin à sa carrière pour se consacrer à la lutte pour la protection des animaux.

11:23 - Florian Philippot souligne le "patriotisme" de Brigitte Bardot Très proche de Brigitte Bardot, Florian Philippot lui rend hommage dans un message publié sur X. Il y salue "la Femme, la beauté, le talent, l’amour des animaux, la classe, l’élégance, le courage, le franc-parler, le patriotisme, l’amour de la France", de l’actrice et chanteuse.

11:19 - Les dernières volontés de Brigitte Bardot Brigitte Bardot avait déjà parlé de ses volontés pour sa mort, dans les colonnes du Monde en 2018. Elle avait révélé qu'elle souhaitait reposer dans le jardin de sa propriété La Madrague, dans le Var. "J'ai choisi un petit coin, proche de la mer, qui a été entériné par les autorités". L’actrice et chanteuse ne souhaitait pas reposer dans le cimetière de Saint-Tropez, "où une foule de connards risquerait d'abîmer la tombe de mes parents et mes grands-parents. Je veux qu'on leur foute la paix". Brigitte Bardot voulait aussi que sa propriété du sud de la France soit transformée en musée pour permettre aux fans de se recueillir, mais aussi pour apporter des revenus à sa fondation.

11:15 - L’hommage de Jordan Bardella à Brigitte Bardot Brigitte Bardot était proche de l’extrême droite à la fin de sa vie. Pas étonnant, donc, qu’une des premières réactions à l’annonce de sa mort vienne de Jordan Bardella. Le président du RN écrit : "Brigitte Bardot fut une femme de cœur, de conviction et de caractère." Il salue une "ardente patriote, amoureuse des animaux qu’elle a protégés toute sa vie".