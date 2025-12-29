Brigitte Bardot : "rien d'autre"! Un enterrement simple et loin de la foule, dans un lieu proche de la mer

Brigitte Bardot, morte ce dimanche 28 décembre 2025 à l'âge de 91 ans, avait déjà tout prévu pour ses obsèques.

09:34 - Ce cancer que Brigitte Bardot ne voulait pas soigner Brigitte Bardot avait été atteinte d’un cancer du sein à 49 ans. Elle a d’abord refusé tout traitement avant que son amie, l’actrice Marina Vlady, l’en convainque : "Quand j’ai eu un cancer du sein, ça a été très difficile. J’étais toute seule et j’avais décidé de faire uniquement de la radiothérapie, et pas cette épouvantable chimio, pour ne pas perdre mes cheveux. Elle détruit le mal, mais aussi le bien et on en sort anéanti. (...) Cette maladie m’a obligée à me retrouver face à moi-même. Et maintenant, si j’aime bien parfois la solitude, je ne peux néanmoins vivre seule", avait-elle confié à Paris Match en 2018.

09:28 - Brigitte Bardot : "J’ai un tempérament de feu de Dieu. C’est difficile de m’abattre" Auprès de BFMTV pendant l'automne, Brigitte Bardot assurait également : "Je ne suis pas ramollo (…). J’ai beaucoup de chance parce que j’ai un tempérament de feu de Dieu. C’est difficile de m’abattre".

09:22 - Un communiqué de Brigitte Bardot fin novembre Brigitte Bardot avait aussi pris elle même la parole fin novembre, pour rétablir la vérité sur sa santé. Un communiqué de presse de la Fondation Brigitte Bardot transmise dimanche 30 novembre à l'AFP, donnait des nouvelles très succinctes : "Madame Brigitte Bardot rappelle qu'elle est actuellement en convalescence, qu'elle aimerait que l'on ait la délicatesse de respecter son intimité, et invite tout le monde à se calmer", pouvait-on lire. L'actrice tenait alors "à rassurer celles et ceux qui s'inquiètent sincèrement pour elle" et leur adresser un message : "Je vous embrasse tous !".

09:16 - Brigitte Bardot dans "une période de convalescence" Allain Bougrain-Dubourg, l'un des proches de Brigitte Bardot, avait tenu à rassurer les fans sur le plateau de C à vous dès le 25 novembre : "Elle a envie de tranquillité, de se remettre d'opérations qui, à son âge, sont des opérations lourdes. Donc c'est une période de convalescence. Et on en raconte beaucoup plus qu'il en est, sa seule préoccupation, c'est la défense des animaux et porter le message de sa fondation", avait-il indiqué.

09:05 - De nouvelles rumeurs d'hospitalisation de Brigitte Bardot en novembre Brigitte Bardot a-t-elle de nouveau été hospitalisée en novembre ? Le quotidien Nice-Matin affirmait le 24 novembre 2025 que l'actrice et militante de la protection animale était hospitalisée "depuis une dizaine de jours" au sein de l'établissement Saint-Jean de Toulon. Les raisons médicales qui ont conduit à ce séjour à l'hôpital n'ont pas été révélées. Mais une fois de plus, ses proches ont été contraints de réagir.

08:49 - "Sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence" L'actrice du Mépris et de Et Dieu... créa la femme avait regagné son domicile de La Madrague, à Saint-Tropez, dès la fin octobre pour se reposer. Elle avait néanmoins dû sortir de son silence et de son repos suite à une fausse rumeur circulant sur les réseaux sociaux et annonçant son décès. Brigitte Bardot s'était alors emparée de son compte sur le réseau social X pour rassurer ses fans : "Je vais bien", écrivait-elle alors, "je ne sais pas quel est l'imbécile qui a lancé ce soir cette 'fake news' sur ma disparition mais sachez que je vais bien et que je n'ai pas l'intention de tirer ma révérence".

08:46 - Une opération "particulièrement satisfaisante" pour Brigitte Bardot Après l'opération d'octobre, Brigitte Bardot était de retour à la Madrague, en convalescence. L'opération, dont la nature n'avait pas été révélée, s'était "déroulée de manière particulièrement satisfaisante", faisait alors savoir son secrétariat dans un communiqué de presse. Plusieurs communiqués et interventions de proches insistaient sur son état de santé satisfaisant.

08:34 - Brigitte Bardot avait été hospitalisée en octobre Si les causes du décès de Brigitte Bardot n'ont pas été communiquées, la star avait été hospitalisée en octobre, pour une intervention chirurgicale liée à une "grave maladie" rapportaient plusieurs médias dont Gala et Nice Matin. L'hospitalisation avait provoqué d'intenses rumeurs, la mort de Brigitte Bardot ayant d'ailleurs été annoncée par erreur à l'époque.

08:23 - Les derniers instants de Brigitte Bardot dévoilés Bruno Jacquelin, directeur de la presse et des relations publiques de la fondation Brigitte Bardot a donné des détails sur les derniers instants de la star avant son décès dimanche matin. "Bernard d’Ormale, son mari, qui l’a accompagnée jusqu’au bout, était à ses côtés lorsqu’elle s’est éteinte", a-t-il indiqué, évoquant sa célèbre résidence de La Madrague à Saint-Tropez. "Il l’entendait respirer normalement. Et puis, à 05h55, elle lui a dit tout doucement son petit mot d’amour qui est 'piou piou'. Et c’était fini."

08:16 - Le souhait de Brigitte Bardot pour la Madrague après sa mort Brigitte Bardot voulait aussi que sa propriété du sud de la France soit transformée en musée pour permettre aux fans de se recueillir, mais aussi pour apporter des revenus à sa fondation pour la défense de la cause animale.

08:10 - Les dernières volontés de Brigitte Bardot pour son enterrement Brigitte Bardot avait déjà parlé de ses volontés pour sa mort, dans les colonnes du Monde en 2018. Elle avait révélé qu'elle souhaitait reposer dans le jardin de sa propriété La Madrague, dans le Var. "J'ai choisi un petit coin, proche de la mer, qui a été entériné par les autorités". L’actrice et chanteuse ne souhaitait pas reposer dans le cimetière de Saint-Tropez, "où une foule de connards risquerait d'abîmer la tombe de mes parents et mes grands-parents. Je veux qu'on leur foute la paix".