UNCHARTED FILM - Tom Holland (Nathan Drake) a partagé une photo annonçant le début de tournage de l'adaptation des jeux Uncharted. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le film.

[Mis à jour le 16 juillet 2020 à 10h54] Les fans d'Uncharted ont fait preuve de beaucoup de patience depuis plusieurs années. L'adaptation cinématographique du jeu vidéo culte est en projet depuis presque dix ans, inlassablement repoussé ces dernières années, avec des changements successifs de réalisateurs. Mais cette fois, le film semble parti sur de bons rails, puisque le tournage a (enfin) débuté. C'est Tom Holland, qui incarnera le héros, Nathan Drake, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. Il a publié une photo de la chaise de tournage de "Nate", le surnom de l'aventurier, accompagné de la légende suivante : "Premier jour #Uncharted".

Uncharted ne sera pas une exacte adaptation des jeux vidéos du même nom, mais un prequel adaptant une séquence du troisième jeu L'illusion de Drake. Les fans en apprendront davantage sur la jeunesse de Nathan Drake, et notamment sa rencontre avec Victor Sullivan, joué par Mark Wahlberg. Au casting, on retrouve également Tati Gabrielle dans le rôle d'Elena Fischer, et Sophia Ali dans celui de Chloé Frazer. Antonio Banderas est également annoncé dans un rôle pour le moment inconnu. Uncharted est réalisé par Ruben Fleisher, à qui l'on doit notamment Retour à Zombieland et Venom. La patience des fans sera bientôt récompensée, puisque la sortie du film est actuellement fixée au 14 juillet 2021, soit dans un an.

Synopsis - Uncharted est un prequel du jeu vidéo L'illusion de Drake. Les fans découvriront la jeunesse de Nathan Drake, et notamment sa rencontre avec son meilleur ami, Victor Sullivan, et la journaliste Elena Fischer.

Uncharted - sortie cinéma prévue le 14 juillet 2021