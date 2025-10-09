En salles le 22 octobre, "Kaamelott - deuxième volet (partie 1)" voit le retour de visages connus, sauf l'un des favoris des fans : Franck Pitiot, interprète de Perceval.

Les chevaliers de la Table Ronde sont bientôt de retour. La suite des aventures du roi Arthur au cinéma a lieu le mercredi 22 octobre, jour de sortie cinéma de Kaamelott - Deuxième Volet (partie 1) (que nous renommons Kaamelott 2 pour plus de simplicité). Des avant-premières seront organisées la veille pour les plus impatients, et la billetterie sera ouverte ce mercredi 1er octobre. On a d'ailleurs pu découvrir dans la bande-annonce le retour de plusieurs visages familiers, comme ceux d'Audrey Fleurot, Lionnel Astier, Anne Girouard ou Jean-Christophe Hembert.

Pourtant, l'absence d'un acteur bien connu a fait monté certains fans au créneau, qui en "ont gros" ! Franck Pitiot, interprète de Perceval, ne figurait pas dans la liste des acteurs au casting de cette suite, et les premières images du film (plus bas dans cet article) viennent enfoncer le clou. Au micro de Samuel Etienne, qui présente Ma Vie Pro sur sa chaîne Twitch, Alexandre Astier a confirmé mercredi 8 octobre l'absence de l'interprète de Perceval : "Il n'y a pas Perceval parce que Franck Pitiot qui l'interprète n'est pas revenu. Il n'a pas voulu revenir dans ce volet." La raison de ce refus de rempiler n'a pas été donnée.

Le réalisateur (mais aussi acteur principal, scénariste, musicien, monteur) a confirmé que cette absence n'était initialement pas prévue : "Franck Pitiot n'est pas revenu jouer avec nous, ça a un peu changé le cours des trucs. Il y a eu de la réécriture." En revanche, Alexandre Astier fait du mystère sur l'intrigue : "Attention, Franck Pitiot n'est pas dans le film. Pour Perceval, c'est plus compliqué. Je ne peux pas en dire plus." Est-ce que cela signifie que le chevalier de la Table Ronde sera incarné par un autre acteur ? Ou que le personnage apparaîtra en fond, ou en silhouette ? Il faudra attendre la sortie de Kaamelott - deuxième volet (partie 1) le 22 octobre.

Synopsis - Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent. Suite de la série Kaamelott et du film Kaamelott - Premier volet.