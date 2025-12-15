"Downton Abbey" est une saga à succès tant pour le public que pour les acteurs. Au point qu'on aperçoit une comédienne française adorée dans le second épisode.

Downton Abbey est une success story sur tous les plans : une série de six saisons qui débouche sur une trilogie cinématographique et des millions de téléspectateurs qui se délectent des aventures de la famille Crawley et de leurs domestiques. Dans le second épisode, la famille fait un détour par la France, et y croise des comédiens français que le public connaît bien : Jonathan Zaccaï, Olivier Claverie et surtout Nathalie Baye.

Cette dernière incarne le personnage de Madame de Montmirail, dont son défunt époux était proche de la comtesse douairière Violet Crawley (Maggie Smith). Au micro de C à vous en 2022, Nathalie Baye partageait la pression qu'elle avait ressenti à l'idée de rejoindre la grande famille de Downton Abbey, au point de se sentir "tétanisée". La raison ? Rejoindre une équipe d'acteurs et de techniciens qui se connaissent très bien (depuis 2010) : "Au début, j'étais extrêmement anxieuse, timide… Je ne connaissais personne. C'est une famille et vous rentrez vous ne connaissez personne".

Heureusement, toute l'équipe de Downton Abbey s'est montrée accueillante envers l'actrice française : "J'ai été accueillie par toute cette équipe d'une manière merveilleuse. Ils m'ont mise à l'aise, cela a été un tournage où je suis arrivée, j'étais tétanisée et je suis repartie, j'étais contente." Plus de peur que de mal, donc.

Synopsis - Pour fuir le tournage d'un film à Downton, la famille Crawley se rend dans le sud de la France, où Lady Violet hérite d'une maison. Mais cet héritage cache un lourd secret.

Quels acteurs au casting de Downton Abbey 2 ?