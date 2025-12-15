"Downton Abbey" est une saga à succès tant pour le public que pour les acteurs. Au point qu'on aperçoit une comédienne française adorée dans le second épisode.
Programme TV
Downton Abbey est une success story sur tous les plans : une série de six saisons qui débouche sur une trilogie cinématographique et des millions de téléspectateurs qui se délectent des aventures de la famille Crawley et de leurs domestiques. Dans le second épisode, la famille fait un détour par la France, et y croise des comédiens français que le public connaît bien : Jonathan Zaccaï, Olivier Claverie et surtout Nathalie Baye.
Cette dernière incarne le personnage de Madame de Montmirail, dont son défunt époux était proche de la comtesse douairière Violet Crawley (Maggie Smith). Au micro de C à vous en 2022, Nathalie Baye partageait la pression qu'elle avait ressenti à l'idée de rejoindre la grande famille de Downton Abbey, au point de se sentir "tétanisée". La raison ? Rejoindre une équipe d'acteurs et de techniciens qui se connaissent très bien (depuis 2010) : "Au début, j'étais extrêmement anxieuse, timide… Je ne connaissais personne. C'est une famille et vous rentrez vous ne connaissez personne".
Heureusement, toute l'équipe de Downton Abbey s'est montrée accueillante envers l'actrice française : "J'ai été accueillie par toute cette équipe d'une manière merveilleuse. Ils m'ont mise à l'aise, cela a été un tournage où je suis arrivée, j'étais tétanisée et je suis repartie, j'étais contente." Plus de peur que de mal, donc.
Synopsis - Pour fuir le tournage d'un film à Downton, la famille Crawley se rend dans le sud de la France, où Lady Violet hérite d'une maison. Mais cet héritage cache un lourd secret.
Les photos de Downton Abbey 2
Quels acteurs au casting de Downton Abbey 2 ?
- Michelle Dockery : Lady Mary
- Maggie Smith : Violet Crawley
- Elizabeth McGovern : Cora Crawley
- Laura Carmichael : Lady Edith
- Hugh Bonneville : Robert Crawley
- Allen Leech : Tom Branson
- Brendan Coyle : John Bates
- Jim Carter : Mr Carson
- Phyllis Logan : Mrs Hughes
- Penelope Wilton : Isobel Merton
- Lesley Nicol : Mrs Patmore
- Fifi Hart : Sybbie Branson
- Imelda Staunton : Maud Bagshaw
- Dominic West
- Laura Haddock
- Hugh Dancy
- Nathalie Baye
Film historique
- Ijbst film
- Downton abbey film 2 resume complet
- Ijbst film 2022
- Downton abbey 3 > Guide
- Gladiator 2 > Guide
- Mercredi saison 2 > Guide
- Arcane saison 2 > Guide
- 1899 saison 2 > Guide
- Des Hommes
- La Liste de Schindler : que symbolise la fillette en rouge dans le film de Spielberg ?
- La Reine Margot : synopsis, casting, bande-annonce, avis, streaming...
- Braveheart
- Le dernier duel : l'histoire vraie qui a inspiré le film de Ridley Scott
- Les Trois Mousquetaires Milady : séances, intrigue, casting, streaming...
- Amsterdam film : synopsis, avis, séances, streaming, critiques, histoire vraie...
- 1492, Christophe Colomb
- Les Trois Mousquetaires D'Artagnan : critiques, suite, avis, séances, streaming...
- Napoleon : séances, streaming, bande-annonce, casting... Tout sur le film de Ridley Scott
- Le Docteur Jivago
- Le Guépard : "tu as vu ? Ils sont tous morts", cet émouvant moment entre Claudia Cardinale et Alain Delon à la fin de leur vie
- Selma