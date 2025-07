"Moulin Rouge" est une comédie musicale de Baz Lurhmann sortie en 2001. Nicole Kidman et Ewan McGregor interprètent les rôles principaux, mais chantent-ils vraiment dans le film ?

"Mesdames et messieurs, bienvenue au Moulin Rouge !" Dans la comédie musicale de Baz Lurhmann sorti en 2001, Ewan McGregor et Nicole Kidman tombent amoureux dans le Paris de la fin du XIXe siècle, au cœur de l'institution du cabaret de Montmartre. Le premier incarne un jeune poète sans le sou, la seconde une courtisane, qui vont vivre une romance interdite et finalement tragique. Grâce à des décors et des costumes somptueux, la comédie musicale est devenue un véritable classique du genre (au point de devenir une véritable comédie musicale de Broadway).

Véritable succès commercial, Moulin Rouge a bénéficié de critiques plutôt positives et récolté plusieurs récompenses prestigieuses. Il a notamment reçu deux Oscars, trois Golden Globes, dont celui du meilleur film, et trois BAFTA. Baz Lurhmann a utilisé plusieurs musiques pré-existantes d'époques et de styles très différents (Madonna, Marylin Monroe, Queen, Nirvana, David Bowie, Elton John, etc.) dont il a modifié l'interprétation et l'orchestration pour les inclure dans l'histoire du film.

Et c'est bel et bien les acteurs, et notamment Ewan McGregor et Nicole Kidman, qui chantent dans Moulin Rouge ! "Je ne l'aurai pas fait si Luhrmann ne pensait pas que j'en étais capable", a notamment déclaré Nicole Kidman à Entertainment Tonight sur le tournage, en avril 2000. La comédienne a d'ailleurs auditionné pour obtenir ce rôle, "et une partie des auditions était pour tester ma voix et si j'étais capable de chanter. La dernière chose que je voulais, c'était me ridiculiser !" De son côté, Ewan McGregor a confié qu'il chante depuis qu'il est enfant, mais qu'il leur a tout de même fallu des mois de répétition avant le tournage. Un travail qui s'est révélé payant, puisque cette romance est devenue l'une des plus iconiques du cinéma.

Synopsis - Fin du XIXe siècle. Christian (Ewan McGregor) est un jeune poète sans le sou qui s'installe à Paris, dans le quartier de Montmartre, coeur de la vie de bohème à laquelle il aspire. Il y découvre un mélange foisonnant de sexe, de drogue et de french cancan. Rêvant d'écrire une grande pièce, sa rencontre avec le peintre Toulouse-Lautrec (John Leguizamo), qui a besoin d'un spectacle exceptionnel pour le Moulin Rouge, lui permet de saisir sa chance.

Dans ce prestigieux cabaret, il rencontre la belle Satine (Nicole Kidman), courtisane et star du Moulin Rouge. Fou amoureux d'elle, Christian voudrait, par le biais de la pièce, sauver le cabaret, prêt à être racheté par le Duc de Montroth (Richard Roxburgh) qui court après Satine et la considère comme sa propriété privée. Il crée donc un spectacle intitulé « Spectacular ! Spectacular ! » dans lequel il parvient à mettre en scène ce que vivent Satine et lui-même dans la réalité, en racontant l'histoire d'un joueur de sitar et d'une courtisane indienne qui tombent amoureux alors qu'un maharadja veut s'accaparer l'amour de cette dernière.