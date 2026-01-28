Shrinking : ces visages très connus que vous reconnaîtrez dans la saison 3

Toujours entre comédie et drame, "Shrinking" est de retour pour une saison 3 depuis le 28 janvier sur Apple TV.

Shrinking est une série américaine créée et écrite par Bill Lawrence (Scrubs, Spin City), Brett Goldstein (Ted Lasso) et Jason Segel (How I Met your mother, 40 ans : mode d'emploi), diffusée depuis 2023. Entre drame et comédie, la série a rencontré un joli succès au point d'être de retour pour une troisième saison, ce mercredi 28 janvier 2026 sur Apple TV.

Dans cette nouvelle salve de 11 épisodes, Shrinking continue d'explorer la reconstruction de Jimmy et ses thérapies-vérités mises en place depuis la mort de son épouse, ce qui a un impact non-négligeable sur leur vie, et surtout la sienne. Avec déjà Jason Segel et Harrison Ford à l'écran, le casting s'enrichit de super-stars dans cette saison 3, avec les apparitions de Jeff Daniels (Dumb and Dumbers, The Newsroom) mais aussi de Michael J. Fox. L'acteur de Retour vers le futur marque donc son retour à l'écran après une longue pause, provoquée par la maladie de Parkinson dont il souffre (et qu'il médiatise pour aider la recherche) depuis de nombreuses années.

Quelle est l'intrigue de Shrinking ?

Jimmy Laird, psychothérapeute aux méthodes pas très professionnelles dans la mesure où il leur dit tout ce qu'il pense, reprend le fil de sa vie dans une saison 2 où il retrouve d'anciens patients et des nouveaux. Toujours en passant outre sa formation et son éthique, il voit son comportement entraîner d'énormes changements dans la vie de ceux qui ont poussé la porte de son cabinet… y compris la sienne.

Quels acteurs au casting de Shrinking ?

Jason Segel : Jimmy Laird

Harrison Ford : Dr Paul Rhodes

Jessica Williams : Gaby

Luke Tennie : Sean

Michael Urie : Brian

Lukita Maxwell : Alice

Christa Miller : Liz

Lilan Bowden : TIa

Julien Marlon Samani : Russel

Lily Rabe : Meg

Brett Goldstein

Jeff Daniels

Michael J. Fox

Où voir Shrinking en streaming ?

La saison 3 de la série comique Shrinking est diffusée en exclusivité sur Apple TV depuis le 28 janvier 2026. Afin de profiter des nouveaux épisodes, il sera nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Pour avoir accès à cette plateforme de streaming, un abonnement est nécessaire. Le service étant payant, il vous en coûtera 9,99 euros par mois avec un essai gratuit de 7 jours. Aucun abonnement n'est possible pour une durée de 6 mois ou d'un an. Vous pouvez aussi avoir accès aux contenus Apple TV+ via votre abonnement à Canal + qui, pour rappel démarre à partir de 19,99 euros par mois.