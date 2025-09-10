Le quatrième épisode de Conjuring est sorti au cinéma le 10 septembre 2025. Mais est-ce vraiment la fin de la saga d'horreur à succès portée par Vera Farmiga et Patrick Wilson ?

Douze ans et dix films après Conjuring : les Dossiers Warren, la saga de films d'horreur entame son dernier chapitre. Cet univers horrifique, dans lesquels on compte également les spin-offs sur la poupée Annabelle ou sur La Nonne, est devenu l'un des plus lucratifs de tous les temps avec près de 2,4 milliards de dollars engendrés à travers le monde. Ce mercredi 10 septembre, sort le quatrième volet, Conjuring : l'heure du jugement.

Mais s'agit-il vraiment de la fin de cette franchise ? Evidemment non, au regard de son succès. "Bien que ce soit le dernier film de ce que nous appelons la phase 1, nous espérons pouvoir en faire d'autres", déclarait le PDG de New Line, Richard Brener, dans une interview au Hollywood Reporter. "La seconde phase est encore à déterminer", ajoute-t-il.

En revanche, cet épisode est le dernier opus de la série de films qui a tout lancé, portée par Ed et Lorraine Warren (incarnés par Patrick Wilson et Vera Farmiga). L'heure du jugement vient mettre un point final à un chapitre de leurs aventures, avec le retour du premier démon auquel le couple a eu affaire. Les fans verront donc une conclusion de cette première phase portée par le couple Warren avant le début d'une nouvelle ère.

Alors que ce film marque la fin d'un chapitre, un projet de série vient également prolonger l'univers. Selon les informations de Variety, une série dérivée de l'univers Conjuring doit également voir le jour sur HBO Max. Nancy Won (Jessica Jones) a été choisie en tant que showrunneuse, productrice exécutive et scénariste, aux côtés des scénaristes Peter Cameron (Wandavision) et Cameron Squires (American Horrer Story). Annoncé en 2023, le projet se confirme en 2025 avec sa mise en production. On ne sait pas encore quelle sera l'intrigue de ce projet, ni sa date de sortie.

Synopsis - Les enquêteurs du paranormal Ed et Lorraine Warren s'attaquent à une nouvelle affaire terrifiante impliquant des entités mystérieuses qu'ils doivent affronter.