Ted Lasso : la saison 4 se dévoile enfin, certains acteurs seront absents

Ted Lasso revient prochainement pour une saison 4 sur Apple TV+. Voici tout ce que l'on sait sur la suite de la série comique acclamée par la critique et le public.

Les fans de Ted Lasso ont bien fait d'y "croire". Alors qu'elle était initialement annoncée comme terminée au terme de sa troisième saison, la série d'Apple TV+ fera bel et bien son retour prochainement pour une suite. La saison 4 est actuellement en tournage à Kansas City. Il a été confirmé que l'intrigue verra le retour de Ted Lasso à Richmond. Son objectif : entraîner une équipe féminine de football de deuxième division.

Jason Sudeikis sera donc bien de retour dans la peau du coach, mais il ne sera pas le seul : Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Juno Temple (Keeley Jones), Brett Goldstein (Roy Kent), Jeremy Swift (Leslie Higgins) et Brendan Hunt (Coach Beard) reprendront leur rôle respectif.

Des absents et des nouveaux au casting

Notons que certains noms n'ont pas été annoncés par Apple TV+. On peut donc s'attendre à l'absence de certains personnages emblématiques de la série, comme Phil Dunster (Jamie Tartt) ou Nick Mohammed (Nathan Shelley), ni le reste de l'équipe de football masculine de l'AFC Richmond. A moins que leur retour ne soit une surprise réservée au visionnage ?

De nouvelles têtes font également leur arrivée dans l'univers de Ted Lasso : Tanya Reynolds (Sex Education), Jude Mack (Such Brave Girls), Faye Marsay (Adolescence, Andor), Rex Hayes, Aisling Sharkey (Jurassic World : le monde perdu), Abbie Hern (My Lady Jane, Peaky Blinders) et Grant Feely (Five Nights at Freedys), qui jouera Henry, le fils de Ted.

Ted Lasso fait figure d'ovni dans le paysage télévisuel actuel. Cette comédie dramatique feel-good (du moins en apparence, car elle aborde en substance des sujets graves) qui a pour cadre une équipe de football anglaise est un véritable succès critique et populaire. Cette série américaine a remporté de nombreux prix depuis le début de sa diffusion en 2020, dont un Golden Globe mais également 4 Emmy Awards. Si vous souhaitez voir les épisodes en streaming légal, sachez qu'un abonnement à Apple TV+ coûte 6,99 € par mois.

Entraineur de football américain, Ted Lasso est recruté pour entraîner l'équipe de football britannique AFC Richmond, alors qu'il n'y connaît rien en sport. L'objectif de Rebecca Welton, propriétaire du club, est clair : se venger de son ex-mari en faisant couler son équipe. Mais à force d'optimisme et de détermination, Ted Lasso pourrait bien inverser la tendance pour l'AFC Richmond. La première saison de Ted Lasso, composée de dix épisodes, est diffusée du 14 août au 2 octobre 2020.

Dans la saison 2 de Ted Lasso, l'AFC Richmond cherche à améliorer ses résultats afin de rentrer en Premier League. Une psychologue, Sharon Fieldstone, s'installe au club pour améliorer l'humeur de l'équipe. De son côté, Ted lutte contre ses difficultés personnelles afin d'entraîner Richmond vers la victoire, tandis que Nathan Shelley tente de se démarquer. La deuxième saison de Ted Lasso, composée de 12 épisodes, est diffusée sur Apple TV+ du 23 juillet 2021 au 8 octobre 2021.

La troisième saison de Ted Lasso devait être la dernière de la série, avant que la saison 4 ne soit officiellement confirmée le 14 mars 2025. Composée de 12 épisodes, elle est diffusée le mercredi, du 15 mars 2023 au 31 mai 2023, toujours sur Apple TV+. Dans ces ultimes épisodes, la rivalité entre Ted et Nathan se joue sur le terrain, puisque ce dernier a rejoint l'équipe de Rupert Manion.

Jason Sudeikis : Ted Lasso

Hannah Waddingham : Rebecca Welton

Brett Goldstein : Roy Kent

Brendan Hunt : Coach Beard

Nick Mohammed : Nathan Shelley

Juno Temple : Keeley Jones

Jeremy Swift : Higgins

Phil Dunster : Jamie Tartt

Toheeb Jimoh : Sam Obisanya

Sarah Niles : Dr Sharon Fieldston (saison 2)

Billy Harris : Colin

Kola Bokinni : Isaac McAdoo

Cristo Fernandez : Dani Rojas

Anthony Head : Rupert Manion

James Lance : Trent Crimm

Ted Lasso est une série américaine mais visible en toute légalité en France. Les trois saisons sont en effet diffusées sur la plateforme de streaming Apple TV+. Pour avoir accès aux épisodes de Ted Lasso, il faut avoir un abonnement qui coûte 9,99 € par mois. Notons également que la plateforme propose ses premiers épisodes en visionnage gratuit, ainsi qu'un essai gratuit de sept jours.