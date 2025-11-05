Après deux ans passés loin des plateaux, Virginie Efira signe son retour à l'écran le 5 novembre 2025 dans un film sur le mouvement des gilets jaunes.

Pendant deux ans, Virginie Efira s'était éloignée des plateaux de cinéma pour se concentrer sur sa vie personnelle (elle a donné naissance à son deuxième enfant avec l'acteur Niels Schneider). Le 5 novembre 2025, on retrouve enfin l'actrice césarisée dans un film social Réalisé par Thomas Kruithof, Les Braises suit Karine (Virginie Efira) et Jimmy (Arieh Worthalter), un couple toujours très uni après vingt ans de vie commune. Mais des tensions commencent à émerger lorsque Karine rejoint le mouvement des Gilets Jaunes et y trouve un sens dans la force du collectif et de la solidarité. A mesure que son engagement grandit, l'équilibre de son couple vacille.

Les Braises est un drame intime qui s'interroge sur la manière dont le militantisme et le politique peut entrer en conflit avec la sphère amoureuse et familiale. Elle veut changer le monde, croit en la force du mouvement, lui pense que c'est perdu d'avance. Des points de vue irréconciliable, mais où est l'amour dans tout ça ? Thomas Kruithof signe un film sensible et juste sur l'engagement et les divergences politiques et sociétales, et l'impact qu'il peut avoir sur le couple et la famille. Si les acteurs sont, sans surprise, excellents, mais on peut reprocher au long-métrage de manquer de tension et d'intensité pour vraiment être mémorable. Ironiquement, Les Braises manque de cette étincelle pour devenir un grand film social à la hauteur de ce moment politique qui a marqué l'année 2018-2019.

Synopsis - Karine et Jimmy forment un couple uni, toujours très amoureux après vingt ans de vie commune et deux enfants. Elle travaille dans une usine ; lui, chauffeur routier, s'acharne à faire grandir sa petite entreprise. Quand surgit le mouvement des Gilets Jaunes, Karine est emportée par la force du collectif, la colère, l'espoir d'un changement. Mais à mesure que son engagement grandit, l'équilibre du couple vacille...