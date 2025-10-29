Le classique d'Albert Camus a droit à une nouvelle adaptation réalisée par François Ozon. A quelques semaines de sa sortie et de sa projection à la Mostra de Venise, voici la première bande-annonce.

Après Le Comte de Monte-Cristo, Les Trois Mousquetaires et avant deux adaptations des Misérables, au tour d'une oeuvre d'Albert Camus d'être transposée sur grand écran. Près de 58 ans après la version de Luchino Visconti, François Ozon en propose sa vision de L'Etranger, sorti au cinéma le 29 octobre 2025.

Le long-métrage a d'abord été projeté à la Mostra de Venise, en septembre dernier. Il n'a pas reçu de récompense, mais cela a permis à la presse de partager ses impressions sur cette adaptation de L'Etranger, roman jugé "inadaptable" (il est pauvre en intrigues et riches en introspections). Dans l'ensemble, la presse tricolore s'est laissée séduire par la proposition de François Ozon : "[il] a réussi l'impossible : son long-métrage est une magnifique réussite" juge Le Parisien. François Ozon fait le pari d'offrir un regard "plus contemporain sur l'Algérie colonialisée et la discrimination institutionnalisée" (Actu.fr) sans jamais dénaturer l'oeuvre.

L'enthousiasme est partagé par Télérama, qui salue une version "parfaitement réussie, fidèle et infidèle comme il se doit, sagace dans ses audaces". Le Figaro évoque pour sa part la prestation "impressionnante" de Benjamin Voisin, "remarquable" pour Télérama... sans jamais briser le mystère que représente ce personnage nihiliste : "tout le roman est là, à l'écran, jusque dans le détachement absolu de ce personnage aussi agaçant que fascinant", note Le Parisien. Les amateurs de l'oeuvre de Camus ne devrait donc pas être déçus.

Synopsis - Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d'une trentaine d'années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l'entraînant dans des histoires louches jusqu'à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…

C'est Benjamin Voisin, césarisé pour son rôle dans Illusions perdues, qui interprète Meursault, le protagoniste et narrateur de L'Etranger (dont l'incipit, "Aujourd'hui, maman est morte" est l'un des plus célèbres de la littérature française). Face à lui, Rebecca Marder (Simone, le voyage du siècle) incarne sa collègue et amante. Pierre Lottin (En fanfares, Les Tuche), Denis Lavant (Les Amants du Pont-Neuf) et Swann Arlaud (Petit Paysan, Anatomie d'une chute) complètent la distribution.