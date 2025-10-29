Le classique d'Albert Camus a droit à une nouvelle adaptation réalisée par François Ozon. A quelques semaines de sa sortie et de sa projection à la Mostra de Venise, voici la première bande-annonce.
Après Le Comte de Monte-Cristo, Les Trois Mousquetaires et avant deux adaptations des Misérables, au tour d'une oeuvre d'Albert Camus d'être transposée sur grand écran. Près de 58 ans après la version de Luchino Visconti, François Ozon en propose sa vision de L'Etranger, sorti au cinéma le 29 octobre 2025.
Le long-métrage a d'abord été projeté à la Mostra de Venise, en septembre dernier. Il n'a pas reçu de récompense, mais cela a permis à la presse de partager ses impressions sur cette adaptation de L'Etranger, roman jugé "inadaptable" (il est pauvre en intrigues et riches en introspections). Dans l'ensemble, la presse tricolore s'est laissée séduire par la proposition de François Ozon : "[il] a réussi l'impossible : son long-métrage est une magnifique réussite" juge Le Parisien. François Ozon fait le pari d'offrir un regard "plus contemporain sur l'Algérie colonialisée et la discrimination institutionnalisée" (Actu.fr) sans jamais dénaturer l'oeuvre.
L'enthousiasme est partagé par Télérama, qui salue une version "parfaitement réussie, fidèle et infidèle comme il se doit, sagace dans ses audaces". Le Figaro évoque pour sa part la prestation "impressionnante" de Benjamin Voisin, "remarquable" pour Télérama... sans jamais briser le mystère que représente ce personnage nihiliste : "tout le roman est là, à l'écran, jusque dans le détachement absolu de ce personnage aussi agaçant que fascinant", note Le Parisien. Les amateurs de l'oeuvre de Camus ne devrait donc pas être déçus.
Synopsis - Alger, 1938. Meursault, un jeune homme d'une trentaine d'années, modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours. Mais son voisin, Raymond Sintès vient perturber son quotidien en l'entraînant dans des histoires louches jusqu'à un drame sur une plage, sous un soleil de plomb…
Voir la bande-annonce de L'Etranger
Quels acteurs au casting de L'Etranger ?
C'est Benjamin Voisin, césarisé pour son rôle dans Illusions perdues, qui interprète Meursault, le protagoniste et narrateur de L'Etranger (dont l'incipit, "Aujourd'hui, maman est morte" est l'un des plus célèbres de la littérature française). Face à lui, Rebecca Marder (Simone, le voyage du siècle) incarne sa collègue et amante. Pierre Lottin (En fanfares, Les Tuche), Denis Lavant (Les Amants du Pont-Neuf) et Swann Arlaud (Petit Paysan, Anatomie d'une chute) complètent la distribution.
Film dramatique
- L'etranger camus
- Francois ozon l'etranger
- L'étranger françois ozon
- L'Étranger > Guide
- Isabelle Camus : biographie courte, dates, citations > Guide
- Les anneaux de pouvoir l'etranger > Guide
- Regarder ocs a l'etranger > Guide
- Héritier vivant à l'étranger > Guide
- Juré n°2 : s'agit-il (véritablement) du dernier film de Clint Eastwood ?
- Le Comte de Monte-Cristo : le film avec Pierre Niney est-il inspiré d'une histoire vraie ?
- "Sexy", "navrant"... "Babygirl", thriller érotique porté par Nicole Kidman, divise les critiques
- The Brutalist : la critique est unanime, voici pourquoi il faut absolument voir ce film au cinéma
- Voyage au bout de l'enfer
- La chambre d'à côté : faut-il voir le dernier Pedro Almodóvar ? Ce qu'en disent les critiques presse
- Borgo : intrigue, histoire vraie, casting, avis... Les infos sur le film
- La Haine
- Titanic : cette scène a été "un cauchemar" à tourner, elle est pourtant devenue culte
- "Babylon" : critiques, séances, avis, casting, streaming, bande-annonce...
- Rocky
- Les Passagers de la nuit
- Les Evadés : synopsis, histoire vraie, casting, streaming, avis...
- Forrest Gump : synopsis, casting, bande-annonce, streaming, avis...
- The Father : synopsis, casting, critiques, bande-annonce, seance, streaming...
- The Whale
- Benedetta
- Anatomie d'une chute : streaming, avis, prix, intrigue, casting... Les infos sur le film de Justine Triet
- Le Parrain
- Il était une fois en Amérique
- Peter von Kant
- Nomadland : synopsis, casting, Oscars, photos, streaming, avis...
- Sound of Metal
- Slalom
- Oh Canada : que vaut le film avec Richard Gere et Jacob Elordi présenté au Festival de Cannes ?