Sorti en 1994, le film avec Tom Hanks dépeint tous les grands moments de l'histoire américaine au XXe siècle. Mais il y a une erreur de continuité qui se cache à la fin du film.

Forrest Gump est un grand classique du cinéma américain depuis sa sortie, en 1994. Ce drame porté par Tom Hanks et Robin Wright raconte la vie d'un homme originaire de l'Alabama, considéré comme "simple d'esprit", qui vit (et influence parfois malgré lui) les principaux événements de l'histoire des Etats-Unis de 1950 à 1980, comme la présidence de JFK, la guerre au Vietnam, la marche du Pentagone et le mouvement pour les droits civiques, l'atterrissage d'Apollo 11, le scandale du Watergate, ou les créations des entreprises Bubba Gump Shrimp et Apple.

Distinguée par six Oscars, la réalisation de Robert Zemeckis est une comédie dramatique extrêmement populaire qui a séduit des générations de spectateurs. Mais aucun film n'est parfait, et quelques erreurs de continuité se cachent dans certaines scènes de Forrest Gump. L'une d'entre elles se trouve d'ailleurs à la fin, et il faut avoir l'œil (et une connaissance pointue du calendrier) pour la repérer : peu de gens y font attention au visionnage, et c'est bien normal. Attention, la suite contient des spoilers.

Une erreur à la fin de Forrest Gump

L'erreur se trouve à 2 heures et 9 minutes précisément, vers la fin de Forrest Gump. Forrest découvre que Jenny, l'amour de sa vie, est atteinte d'une maladie incurable. Ils se marient, ont un fils, et Jenny prononce son dernier "je t'aime" au personnage joué par Tom Hanks. Forrest annonce ensuite en voix off, en s'adressant à Jenny : "tu es morte un samedi matin".

Beaucoup font cette erreur avec le chargeur de téléphone, cela fait rapidement grimper la facture d'électricité

Google va bientôt consulter vos mots de passe et les modifier automatiquement, mais il est possible de l'en empêcher

Quelques secondes après, Forrest se tient devant la tombe de Jenny. Sur la stèle, il est indiqué qu'elle est décédée le 22 mars 1982. En réalité, cette date n'était pas un samedi, mais un lundi si on se fie au calendrier ! On le reconnaît, c'est une erreur très difficile à repérer si on n'a pas le calendrier en tête, mais suffisamment importante pour un long-métrage qui porte une telle importance aux événements du passé.

Synopsis - Assis sur un banc, Forrest Gump (Tom Hanks) raconte sa vie à qui veut bien l'écouter. Celle d'un homme très simple mais que la nature a pourvu d'un don, celui de courir extrêmement vite. Grâce à ce don, Forrest traverse la vie et les plus grands événements historiques américains de la seconde moitié du XXe siècle sans encombre, tels que la guerre du Viêt Nam. Toujours chanceux et sans chercher à comprendre ce qui lui arrive, il connaît la gloire et la richesse grâce à ce don. Il ne lui manque que l'amour, qu'il connaîtra fugacement avec Jenny (Robin Wright), son unique amie d'enfance retrouvée tardivement.

Forrest Gump est-il inspiré d'une histoire vraie ?

Si l'intrigue dépeint des véritables moments de l'histoire américaine, Forrest Gump n'est pas inspiré d'une histoire vraie. Mais le film est bien adapté d'un roman de Winston Groome sorti en 1986. Cependant, il existe des différences entre le roman et le film réalisé par Robert Zemeckis : dans l'ouvrage de Winston Groome, le héros devient astronaute, lutteur, joueur d'harmonica et a couru un marathon pour le Sénat. Des aventures que Tom Hanks ne vit pas dans le film, mais dont l'absence n'a pas empêché le long-métrage de séduire le public.