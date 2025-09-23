iPhone 17 : le nouveau smartphone d'Apple ridiculise Samsung sur un point crucial

Disponible depuis quelques jours, l'iPhone 17 profite des premiers tests pour s'imposer face à ses concurrents.

Chaque année, Apple impressionne en dévoilant ses nouveaux iPhone et leurs nouveautés. En 2025, c'est l'iPhone 17 qui s'illustre comme l'un des meilleurs smartphones de l'année, et ce, malgré une concurrence plutôt coriace du côté d'Android. Maintenant que les premiers tests commencent à paraitre concernant l'iPhone 17, certaines fonctionnalités s'imposent comme bien meilleures par rapport à certains adversaires comme Samsung.

L'iPhone 17 Pro Max est champion d'autonomie

Mrwhostheboss est un youtuber spécialisé dans la tech et habitué des sorties de smartphones. Le vidéaste a récemment publié sur sa chaine YouTube une vidéo permettant de tester la batterie des derniers iPhone face aux plus récents mobiles de Samsung.

Le résultat est sans appel : l'iPhone 17 Pro Max s'établit comme le meilleur smartphone du côté de l'autonomie en tenant près de 13h de suite à défiler du contenu en tout genre. Il est suivi de près par son prédécesseur, l'iPhone 16 Pro Max, avec le classement suivant :

iPhone 17 Pro Max : 13h d'autonomie

iPhone 16 Pro Max : 12h15 d'autonomie

Samsung Galaxy S25 Ultra : 11h58 d'autonomie

iPhone 17 Pro : 10h48 d'autonomie

iPhone 17 : 10h28 d'autonomie

Apple s'imposerait donc comme le champion de l'autonomie sur les derniers smartphones disponibles sur le marché ? Oui et non. Ce test ne concernant que Samsung et Apple, il omet certains gros champions d'endurance comme certains Honor ou Realme.