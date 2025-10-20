Fini la multiprise usée et jaunie : voici une technique rapide et efficace pour les nettoyer

Une multiprise peut durer très longtemps mais elle se salit, s'use et peut jaunir au fil des années. Ce petit truc les nettoie en seulement quelques secondes.

Vous avez chez vous une multiprise qui semble avoir bien vécu ? Vous n'êtes sûrement pas seul. Ces objets peuvent tenir très longtemps et il n'est pas rare d'hériter d'anciennes multiprises encore fonctionnelles de parents ou grands-parents. Seulement voilà : une multiprise, aussi fonctionnelle soit-elle, peut rapidement se détériorer visuellement parlant.

Il n'est pas rare que de tels objets jaunissent. La faute au plastique ou PVC de couleur blanche, qui a du mal à rester éclatant avec les années. Si vous disposez d'objets en plastique blanc, mais qui sont désormais complètement jaunis par l'usure, pas de panique. Ce procédé est totalement réversible dans la plupart des cas et il existe une technique simple pour retrouver la couleur de votre multiprise ou de tout autre équipement du genre.

Pour ce faire, vous n'aurez besoin que de deux éléments : de l'eau (cela peut être celle du robinet) et du vinaigre blanc que vous trouverez facilement dans le commerce en bouteille ou en bidon. Le vinaigre blanc a l'avantage d'être très utile pour de nombreux petits nettoyages, alors vous ne serez pas déçu d'en avoir un peu plus que prévu.

Préparez simplement un mélange d'eau et de vinaigre blanc dans un bol que vous aurez nettoyé au préalable. Utilisez ensuite une simple éponge que vous allez baigner dans la solution et frottez votre multiprise sur toutes les parties jaunies avec le temps. Le résultat devrait être quasiment immédiat et votre multiprise devrait retrouver sa blancheur d'antan ! Veillez bien évidemment à ce que votre multiprise ne soit raccordée à aucune source de courant ou autre prise susceptible de lui fournir de l'électricité.

Une fois votre multiprise nettoyée, il est temps de la sécher. Nous déconseillons fortement l'utilisation d'un sèche-cheveux pour cela. Laissez plutôt votre multiprise reposer dans un endroit sec, et si possible, un peu exposée au soleil (à moins que vous ne subissiez de grosses chaleurs susceptibles d'endommager l'appareil). Votre multiprise finira par être complètement sèche au bout de quelques heures.

Sachez que cette technique peut également fonctionner avec d'autres éléments. Il est également possible de mélanger de l'eau avec du bicarbonate de soude et de frotter votre multiprise jaunie. L'eau oxygénée peut également être utilisée si vous faites tremper votre objet dans une bassine et le laissez reposer au soleil pendant plusieurs heures.