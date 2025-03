Cette technique pour nettoyer sa télécommande est imparable : tous les produits sont déjà dans votre maison

Les télécommandes font partie des objets les plus manipulés dans votre maison. Il est donc naturel qu'elles se salissent avec le temps. Grâce à cette technique, les nettoyer est très facile.

Les télécommandes s'imposent comme l'un des objets les plus utilisés au sein de la maison. Parce qu'elles sont quotidiennement manipulées pour regarder la télévision, zapper en continu, mais aussi allumer les lumières ou fermer les volets avec le développement de la domotique, elles accumulent rapidement la poussière et les bactéries. Il n'est pas rare non plus que celles-ci tombent par terre ou deviennent le jouet de votre chien. Les nettoyer est donc très important.

Récurer les recoins de votre télécommande peut pourtant être une tâche ardue et longue, mais cette solution vous permet de le faire en deux en trois mouvements. Quelques minutes suffisent pour mettre fin aux saletés, le tout sans avoir besoin d'acquérir de nouveaux produits en magasin. Tout ce dont vous aurez besoin se trouve d'ores et déjà chez vous.

Nettoyer sa télécommande est une tache pénible que l'on assimile rapidement à une corvée. De nombreuses personnes préfèrent donc la reporter, bien qu'elle soit essentielle pour la propreté de votre maison. Cette technique vous aidera à rapidement récurer votre télécommande, mais nous vous conseillons d'être très attentifs, car vous pourriez l'endommager en cas de mauvaise manipulation.

Avant toute chose, prenez le temps de laver et sécher vos mains. Une fois ceci fait, retirez les piles de votre télécommande et placez-les de côté. Nous vous recommandons à partir de maintenant de nettoyer le boîtier à l'aide d'un chiffon non pelucheux imbibé d'eau tiède et de quelques gouttes de savon. Faîtes attention à bien essorer ce dernier avant d'essuyer la crasse et les impuretés.

Vient à présent la surface de la télécommande, que vous pouvez nettoyer avec de l'eau mélangée à un peu de vinaigre. Toujours avec votre chiffon non pelucheux et essoré, astiquez soigneusement votre appareil. Si vos boutons semblent toujours sales, rien ne vous empêche de vous munir de coton-tiges trempés dans du vinaigre (ou d'un cure-dent) pour correctement passer dans les rainures. Vous pouvez aussi avoir recours à du désinfectant comme de l'alcool isopropylique, bien qu'un usage trop récurrent de ce produit risque abîmer le caoutchouc de votre télécommande.

Votre télécommande devrait désormais être propre comme un sou neuf ! Ne vous reposez pas pour autant sur vos lauriers, puisque nous vous recommandons de réitérer cette manipulation tous les trois mois environ. La crasse revient vite et les microbes aussi !