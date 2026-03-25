Un plan d'urgence évoqué : pourquoi Samsung retire de la vente l'un de ses smartphones

Sorti il y a seulement quelques mois, ce smartphone hyper innovant semble déjà stoppé par la firme.

Samsung a beau être un des plus grands constructeurs et expéditeur de smartphones à travers le monde, la firme n'est pas à l'abri des mauvais scénarios. Malgré un joli succès concernant ses récents Galaxy S26 lancés en début d'année, Samsung semble essuyer un sérieux revers concernant l'un de ses smartphones les plus aboutis.

Selon les informations d'un média coréen, Samsung aurait récemment décidé de stopper les ventes d'un smartphone récemment sorti. La firme a également déjà confirmé qu'elle ne travaillait pas sur un nouveau modèle, ce qui laisse peu de doutes quant au succès de la première version.

Sorti en 2025, le Samsung Galaxy Z TriFold est l'un des appareils les plus impressionnants de la firme. Téléphone pliable doté non pas d'un, ni deux, mais bien de trois écrans, ce smartphone n'est jamais sorti en Europe et se tournait plutôt vers le marché coréen. Nous avions cependant pu mettre la main sur un exemplaire afin de vous en livrer nos impressions.

Seulement voilà, quelques mois à peine après sa sortie, le Samsung Galaxy Z TriFold semble déjà à bout de souffle. Selon plusieurs médias, Samsung aurait décidé de stopper la production du smartphone pliable en trois. La prochaine livrée de TriFold devrait donc être la dernière à voir le jour et le smartphone sera petit à petit un collector dans l'écosystème de la marque.

Il faut dire qu'avec un prix extrêmement élevé (estimé à près de 3000 euros si le téléphone sortait en France) et une technologie prometteuse, mais lourde, le TriFold s'adressait à un public très restreint. La firme étant également concernée par un plan d'urgence visant une réduction de ses coûts, il parait logique de stopper la production d'un appareil aussi onéreux.

La sortie de ce smartphone permettait surtout à Samsung de prouver au monde ce dont il était capable en matière de téléphone pliable. Il y a cependant fort à parier que nous n'ayons pas de nouvelles d'un nouveau Samsung à trois écrans avant de nombreuses années.