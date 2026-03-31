Comment supprimer cette option cachée dans votre smartphone qui active votre micro en permanence et vide la batterie

Bien que pratique, cette fonctionnalité sollicite votre smartphone en permanence.

Si vous disposez d'un téléphone Android récent, il y a de fortes chances que ce dernier regorge de fonctionnalités que vous n'imaginez même pas ! Qu'il s'agisse d'un appareil Google, Samsung, Huawei ou Xiaomi, les téléphones d'aujourd'hui peuvent abriter de nouvelles options susceptibles de vous intéresser... Ou de se révéler handicapantes.

En effet, lorsque certaines fonctions tournent en fond sur votre mobile, ce dernier est sollicité silencieusement. Même lorsque votre smartphone n'est pas utilisé (ou même allumé), il y a de fortes chances que ce dernier procède à des opérations susceptibles de vider sa batterie ! L'une d'elles mise notamment sur les micros de votre téléphone en les allumant en permanence.

Cette fonction se retrouve surtout sur les téléphones de chez Google que l'on appelle plus communément les Pixel. Des outils équivalents existent cependant chez d'autres marques comme Samsung ou Xiaomi. Cette option, traditionnellement intitulée "En lecture" (ou "Now Playing"), permet d'identifier rapidement une musique actuellement jouée autour de votre téléphone.

Vous l'aurez peut-être déjà compris : cette option s'apparente beaucoup à ce que propose l'application Shazam qui permet d'identifier rapidement une musique jouée pour la retrouver plus tard. La fonction "En lecture" est cependant plus facile à retrouver puisqu'elle est directement intégrée à votre téléphone et ne nécessite parfois aucune installation de nouvelle application.

Seulement voilà, comme nous l'avons déjà précisé plus tôt, cette option active en permanence les micros de votre téléphone. Ce dernier est donc sollicité en permanence au cas où il aurait besoin de reconnaitre une musique de fond. Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction et gagner un peu d'autonomie, il est recommandé de vérifier si "En lecture" est activé sur votre smartphone.

Pour cela, rendez-vous dans l'application "Paramètres" de votre téléphone, puis "Ecran et commandes tactiles". Dans la section "Ecran de verrouillage", vous trouvez l'option "En lecture" (Now Playing) : désactivez-la. Si vous ne trouvez pas ces menus, il y a des chances que vous deviez passer par l'application elle-même. Cette dernière s'intitule "En écoute" et devrait vous proposer d'être désactivée lorsque vous la lancez.