Ni dans le réfrigérateur, ni sur la table : le meilleur endroit pour conserver un avocat

Pour ne pas ruiner la saveur et la texture d'un avocat, il faut savoir où le conserver et cela dépend de son degré de maturité.

Presque tout le monde est convaincu que l'endroit le plus sûr pour conserver un avocat est soit sur la table de la cuisine, soit au réfrigérateur. Pourtant, dans ces deux cas, on peut facilement abîmer le goût et la texture de l'avocat. En réalité, le bon endroit pour conserver un avocat dépend avant tout du stade de maturité auquel il se trouve. Si vous posez vous aussi un avocat sur le plan de travail en espérant qu'il tienne plus longtemps, ou si vous le glissez au réfrigérateur pour qu'"il ne s'abîme pas", vous êtes loin d'être seul. Mais dans ces deux situations, il y a de fortes chances que vous raccourcissiez sa durée de vie, ou pire encore : que vous ruiniez sa texture et sa saveur. Alors, où faut-il vraiment conserver un avocat ?

Un avocat qui n'est pas encore mûr n'a rien à faire au réfrigérateur. Le froid bloque le processus de maturation et peut le laisser dur, fade et avec une texture étrange, même après de nombreux jours. À ce stade, l'endroit idéal est la température ambiante, dans un lieu ombragé et bien aéré, mais pas sur un plan de travail exposé au soleil ni près d'une source de chaleur. Mieux vaut un bol ouvert ou un panier, sans sacs ni couvercle.

En revanche, dès que l'avocat est devenu tendre et prêt à être consommé, le réfrigérateur entre en jeu. Un avocat mûr doit être placé au réfrigérateur : le froid ralentit le processus de dégradation et lui permet de se conserver encore deux à trois jours sans se transformer en purée brune. Là aussi, il est important de ne pas l'envelopper dans un sac hermétique, mais de le laisser libre ou dans une boîte aérée. Si vous avez coupé un avocat sans le terminer, la moitié restante doit bien être conservée au réfrigérateur, de préférence avec le noyau, bien emballée ou dans une boîte fermée. Il est aussi conseillé d'ajouter un peu de jus de citron sur la surface afin de limiter le brunissement.

Il est également utile de savoir reconnaître le bon degré de maturité d'un avocat. Un avocat prêt à être consommé cède légèrement sous la pression du doigt, sans être mou. Sa peau peut foncer, selon la variété, mais ne doit pas présenter de taches noires en creux, signe qu'il est trop mûr. Cette petite vérification permet d'éviter de le stocker au mauvais endroit et de préserver au mieux sa qualité. Enfin, si vous souhaitez accélérer la maturation d'un avocat encore dur, il existe une astuce simple : le placer à température ambiante dans un sac en papier avec une pomme ou une banane. Ces fruits dégagent de l'éthylène, un gaz naturel qui favorise la maturation. Une fois l'avocat arrivé à maturité, il suffira alors de le transférer au réfrigérateur pour prolonger sa fraîcheur.