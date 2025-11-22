Pourquoi tant de personnes décorent leur maison pour Noël dès novembre, selon les psychologues ?

Les fans de Noël installent leurs décorations de plus en plus tôt chaque année. Cette anticipation pourrait trahir une personnalité plutôt sombre.

Noël ne semble jamais arriver assez vite. Année après année, de nombreux foyers installent leurs décorations de fin d'année avant même d'entrer dans le mois de décembre. Et même si les guirlandes lumineuses et les boules colorées sont capables d'égayer n'importe quelle maison, le fait de décorer bien avant Noël peut trahir une personnalité bien plus sombre qu'on le pense.

Les psychologues ont leur avis sur la question. Pour le professeur Erlanger A. Turner, psychologue clinicien à l'université américaine Pepperdine, seules les personnes "sentimentales" ont ainsi l'habitude d'installer leurs décorations lumineuses bien en avance. Selon lui, ce comportement trahit une anticipation constante des moments de joie. " Le fait d'installer les décorations de Noël en avance est lié à la nostalgie et au désir de recréer ces moments heureux vécus dans le passé", indique le psychologue. Les personnes qui anticipent Noël plus d'un mois en avance tentent désespérément de revivre les bons moments de leur enfance liés à cette période.

La période de Noël apporte également "un havre de paix loin du stress quotidien", ajoute le spécialiste américain. Les décorations de Noël, souvent installées par des personnes stressées, peuvent par exemple servir de rappel visuel indiquant que des moments plus heureux approchent. Ces stimuli visuels contribuent ainsi à améliorer leur humeur tout au long des mois de novembre et de décembre. Cette attitude serait par ailleurs liée à un besoin de contrôle et à une sensation de stabilité, ajoute le psychologue.

© Adobe Stock

Une étude américaine publiée dans le Journal of Environmental Psychology indiquait aussi que les décorations de Noël peuvent aussi rendre les gens plus sociables. " Les résidents utilisent les décorations de Noël sur la façade de leur maison pour communiquer leur convivialité et leur cohésion avec leurs voisins", confirme l'étude. Les personnes qui anticipent les décorations de Noël ont ainsi une personnalité attirée par des "liens émotionnels profonds avec les autres", conclue Erlanger A. Turner.

De plus, l'étude américaine souligne que de plus en plus de personnes perçoivent la période des fêtes de fin d'années comme trop courte. Installer des décorations lumineuses chez soi et sur la façade de son foyer permet ainsi de prolonger la magie de Noël pendant les quelques semaines de novembre, souvent plus sombres, plus froides et plus fatigantes que le reste de l'année.